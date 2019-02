Don au projet de la Bouquinière de l’école Donat-Robichaud

par

Le Village de Cap-Pelé à contribué un montant de 5000$ au projet de la Bouquinière, un endroit dans l’école où les jeunes peuvent lire en toute quiétude. Sur la photo : Hector Doiron, conseiller; Yvonne LeBlanc, mairesse adjointe; Serge Léger, maire; Sophie Jacob, enseignante et co-responsable du comité; Éliza LeBlanc, conseillère; Carole Melanson-LeBlanc, conseillère et Hector Cormier, conseiller. Absente de la photo : Marie-Josée Comeau, enseignante et co-responsable du comité. (Photo : Gilles Haché)