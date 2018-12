Don à la paroisse Sainte-Thérèse de Dieppe

par

La paroisse Sainte-Thérèse de Dieppe va profiter de la générosité de trois entraineuses qui ont décidé d’offrir des sessions d’entrainement de groupe moyennant des dons en nourriture non périssable. Depuis un mois, plusieurs personnes se rassemblent le dimanche soir au Peak Fitness, à Dieppe, pour des sessions d’exercices physiques d’une heure sans avoir à débourser une somme d’argent pour devenir membre du groupe.

Denise Melanson, Monic Leclerc et Julie LeBlanc sont les trois animatrices bénévoles de la session. «On voulait contribuer à notre communauté et on a choisi de demander des dons de nourriture, a laissé entendre Denise Melanson. Les gens n’avaient pas besoin de s’abonner au gym. On voulait faire bouger les gens et on a bien du plaisir. Plusieurs non membres ont profité des sessions. On va poursuivre dans la nouvelle année, à la demande des gens qui nous ont bien appuyées. Différents groupes seront appuyés. On est excité, cela nous fait sentir bien. On offre bénévolement notre temps pour ceci et le sourire en vaut la peine.»