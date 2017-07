Dix mille : un chiffre à retenir dans le cadre du Festival du homard de Shédiac!

par

Hélène Le Pennec

Si Festival du homard rime avec gourmands et mangeurs de homards, il rime aussi avec repopulation du milieu marin de cette espèce très prisée des visiteurs de la région! En effet, tout comme le précise le maire de Shédiac, Jacques LeBlanc «en signification du nombre de homards qui ont été mangés pendant le festival, la ville souhaite prendre part à la vie et à l’économie de la province, en tant que Capitale mondiale du homard, en participant aujourd’hui au relâchement de bébés homards». Cette année, le beau temps a accompagné tous les participants au Festival ce qui a permis une véritable réussite de l’ensemble des activités proposées.

Deux bateaux sont amarrés ce dimanche 9 juillet au départ du quai de Pointe-du-Chêne afin de partir en mer relâcher 10 000 bébés homards qui ont pu grandir dans un milieu privilégié à l’écloserie de Shippagan. Un bateau de Croisières Shediac Bay, est occupé par les maires de la région, dignitaires et personnalités présentes afin de soutenir cette opération. Quant à l’autre bateau, de pêche pour celui-ci, il accueille dans une cuve 10 000 bébés homards ainsi que des pêcheurs comme Jean-Marc Cormier ou encore un biologiste Louis Ferguson. Avant le départ des bateaux se fut au tour de Martin Mallet de s’adresser aux dignitaires présents afin d’expliquer que, «ce que l’on fait aujourd’hui est significatif dans la repopulation du homard dans les zones de pêche, c’est vraiment important pour la province, pour les pêcheurs, et il faut aussi préciser que c’est cette année le 40ème anniversaire de l’Union des pêcheurs des Maritimes». Ce relâchement significatif de 10 000 homards offre ainsi une chance aux pêcheurs de voir les ressources s’accroitre. «On reverra ces bébés homards dans nos assiettes dans environ sept ans», rajoute Martin Mallet.

Une fois le bateau parti et les bébés homards proches d’être relâchés, la vision d’un pêcheur, Jean-Marc Cormier est ici importante afin de mieux comprendre à quel point ce type d’opération peut avoir un véritable impact sur ce métier saisonnier de pêcheur de homard, dont la saison démarrera au début du mois d’août.

«C’est grâce à ces opérations que beaucoup de choses changent dans la pêche, grâce notamment à Homarus», explique Jean-Marc Cormier. «La pêche est une véritable histoire de famille, cela se passe de génération en génération. Dans le temps de mon grand père les pro-blèmes étaient bien différents, aujourd’hui la pêche peut rapporter financièrement aux pêcheurs si on arrive à préserver la ressource. C’est une communauté d’intérêt et les pêcheurs investissent chaque année dans ces opérations de repopulation ou la préservation du milieu naturel. Si chaque communauté d’intérêt décide d’investir c’est pour le bénéfice de tous», de rajouter Jean-Marc.

On comprend ici qu’il s’est instauré un véritable travail d’équipe, une relation étroite entre les pêcheurs, l’Union des pêcheurs des Maritimes et l’Écocentre Homarus. Préserver la ressource et s’assurer de la reproduction des homards c’est assurer un revenu aux pêcheurs. Ainsi pour une participation financière de 0.25$ par bébé homard relâché, les pêcheurs espèrent, sept ans plus tard revendre ce même homard autour de 6$ la livre. Cet investissement est donc rentable pour un pêcheur qui souhaite investir sur l’avenir de la pêche et la pérennisation de ce métier.

Actuellement Homarus relâche 600 000 bébés homards par année, ce qui est considérable déjà dans l’augmentation de la ressource annuelle. Dans le milieu naturel seulement 1% des bébés homards survivent, contre 40 à 50% dans ce type d’opération avec l’intervention d’Homarus et de l’Institut de Recherche sur les zones côtières. On comprend ainsi qu’une telle association des forces ne peut qu’être positive autant pour les ressources naturelles marines, pour les pêcheurs, mais aussi pour les visiteurs de la région désireux de déguster ce produit très prisé.

Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ailleurs adopter un de ces bébés homards et suivre ainsi son parcours depuis l’écloserie jusqu’à son relâchement dans son milieu naturel. Pour cela, vous pouvez vous rendre à l’Écocentre Homarus et ainsi en apprendre plus sur ce homard si particulier de la région et délicieux dans nos assiettes.