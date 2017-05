District scolaire francophone Sud  Succès de la Fête régionale du patrimoine

par

La Fête régionale du patrimoine du District scolaire francophone Sud s’est déroulée vendredi dernier au Pavillon Rotary de Dieppe. Une cinquantaine d’élèves étaient présents pour présenter leur projet de recherche historique au jury, aux parents et au publique. «Célébrons 150 ans» est le thème donné à la Semaine du Patrimoine 2017 afin de souligner le rôle du Nouveau-Brunswick dans l’établissement de la Confédération canadienne, en plus de porter un regard aux nombreuses contributions des néobrunswickois et néobrunswickoises sur le Canada.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en fin d’après-midi. Parmi les projets, deux d’entre eux se sont taillé une place à Vitrine provinciale, qui aura lieu à Hopewell Cape au Nouveau-Brunswick du 23 au 25 juin prochain. Gabriel Lacroix, de l’école Sainte-Anne de Fredericton a été retenu pour son projet intitulé «Pierre Elliott Trudeau», suivi d’Alexis Bourque, de l’école Grande-Digue, pour son projet intitulé «Contes et légendes de l’Acadie : richesse culturelle du NB». Le prix Jeune Citoyen fut remis à Rémi Ouellette, de l’école Père-Edgar-T-LeBlanc, pour son projet intitulé «Les drapeaux du Canada».

Certains dignitaires étaient présents lors de la cérémonie de remise de prix, spécialement la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick , l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau. Aussi présents, Roger Melanson, ministre et président du Conseil du Trésor et député provincial de Dieppe; Benoît Bourque, député de Kent-Sud; Ernest Thibodeau, maire suppléant de la Ville de Dieppe; Susan Edgett, conseillère municipale pour la Ville de Moncton; Monique Boudreau, directrice générale au District scolaire Francophone-Sud; ainsi que Nathan Gavin, représentant du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture et fêtes du patrimoine. La tâche de juger les projets avait été remise à Gérard Richard, Gloria Bastarache et Anne-Marie Bourque.

Plusieurs autres élèves ont aussi remporté des prix et des distinctions. Tous les projets présentés étaient de calibre exceptionnel.