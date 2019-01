District scolaire francophone Sud  La superhéroïne du mois de janvier est Sylvie Thériault

par

Ghislaine Arsenault

Intervenante à l’école Antonine-Maillet de Dieppe, Sylvie Thériault est la superhéroïne du mois de janvier 2019 au District scolaire francophone Sud.

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… heureux qui comme l’élève a vécu un beau séjour à l’école Antonine-Maillet…

Tel est l’objectif de Sylvie Thériault, qui est arrivée à l’école Antonine-Maillet dès l’ouverture de l’école avec un bagage incroyable ainsi que tout un cheminement accompli depuis les quelque treize dernières années passées dans d’autres écoles du District scolaire francophone Sud.

Ses collègues souhaitent reconnaître tout l’apport positif, accueillant et chaleureux qu’elle apporte dans le milieu scolaire. Son travail auprès des jeunes est à l’image de ses compétences. Elle obtient le respect des élèves, peu importe la situation ou le pourquoi des rencontres qui peuvent s’avérer être de nature personnelle, familiale, scolaire ou sociale. Accueillante, elle est d’une grande assistance pour les adolescents qui peuvent avoir besoin de son aide.

Sa grande collaboration et son engagement sont sans doute nécessaires pour un climat sain et respectueux pour tous ceux et celles qui fréquentent l’école Antonine-Maillet.

Merci et bravo madame Sylvie!