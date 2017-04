District scolaire francophone Sud  Franc succès de l’Expo-sciences

par

Michèle Routier

Encore une fois cette année, l’Expo-sciences du District scolaire francophone Sud a connu un franc succès. Grâce à la générosité de nos juges bénévoles de la communauté, de nos partenaires de l’Université de Moncton, des parents et des enseignants, une centaine d’élèves ont eu l’occasion de démontrer leur créativité, leurs habiletés scientifiques et leur esprit innovateur en présentant 62 projets.

En plus des 39 jeunes ayant remporté des prix de distinction dans leur catégorie respective, plusieurs prix de présence ont été offerts au hasard parmi les participants. Les lauréats de médailles d’or dans chacune des catégories sont automatiquement invités à participer à l’Expo-sciences provinciale, qui aura lieu le 7 avril prochain à Shippagan. Près d’une trentaine d’autres élèves recevront également l’invitation de représenter le DSF-S.

Les gagnants de notre région sont :

6e année – Propulsion électromagnétique – Alexandre Boutot, école Père-Edgar-T.-LeBlanc – médaille d’argent.

7e année – Comment automatiser un robot – Xavier Boutot, école Père-Edgar-T.-LeBlanc, médaille d’or.

7e année – Matériel insonorisant – Alex LeBlanc et Rémi McLaughlin, école Père-Edgar-T.-LeBlanc, médaille d’argent.

8e année – 4 roues vs 2 roues – Alexis Smiley et Riley Thibodeau, école Père-Edgar-T.-LeBlanc, médaille de bronze.

9e – 12e année – Revêtement de sol et aires de structures de jeux – Edwin Vigneau et Antoine Hamel, école Mathieu-Martin, médaille d’or.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cet événement – en particulier, Nathalie Thibault-Simard, agente d’amélioration continue – responsable des Sciences humaines et des Métiers; Cecilia Harding, agente de développement communautaire de la communauté d’écoles de Moncton ainsi que Pierre Losier de la FÉÉCUM. Nos plus sincères félicitations à tous les élèves qui ont participé à l’édition 2017 de l’Expo-sciences.