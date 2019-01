par

La vision personnelle de Michel Bujold, représentant la Baie des Chaleurs au sein du Club des Plus Belles baies du Monde, est de faire connaître la Baie des Chaleurs sur le plan mondial. «Dire à la terre que la Baie des Chaleurs existe.» Conférencier devant les membres du Groupe rencontre-conférence du 2e mardi du mois, tenue à Moncton, ce promoteur de la Baie des Chaleurs, originaire de Dalhousie, mais habitant de Charlo, est depuis le mois de septembre 2018, président mondial de ce Club international qui représente 27 pays et 44 des plus belles baies du monde. Et la Baie des Chaleurs figure très haut dans la liste.

M.Bujold, qui siège au conseil d’administration de ce groupe depuis 2009, reconnait le potentiel que représentent les échanges et la collaboration de faire partie d’un groupe aussi représentatif et aussi varié. Au nombre des objectifs poursuivis par les membres du Club des Plus Belles baies du Monde, il faut mentionner les échanges internationaux entre les différentes baies, entre les universités et centres de recherches de ces pays, dont plusieurs sont francophones, favoriser la protection de l’environnement, la protection des poissons dans les baies sans oublier les côtés économiques, touristiques, partenariat culturel et l’emphase sur le développement durable.

Abordant le potentiel pour la région de la Baie des Chaleurs (des deux côtés de la baie y compris la Gaspésie), M. Bujold voudrait augmen-ter le nombre de visiteurs nationaux et internationaux, le nombre d’immigrants pour remplacer les gens qui doivent se déplacer vers d’autres régions, provinces et pays pour y trouver du travail. Il fait appel à une plus grande collaboration entre les municipalités de la région pour développer un programme de promotion de ce grand territoire que constituent la Baie des Chaleurs et son entourage.

Chaque petite région a ses attraits, mais on n’est pas capable de se réunir et préparer un plan d’ensemble pour se faire connaître, d’ajouter M. Bujold. Il préconise d’informer davantage et d’influencer les politiciens afin de travailler ensemble – le N.-B. et le Québec pour faire connaître la Baie des Chaleurs au monde entier.

Sur l’aspect promotion régionale, M. Bujold suggère que l’on place le logo du Club des Plus Belles baies du Monde sur les produits locaux, place des panneaux extérieurs aux plus beaux points de vue des municipalités de la région et faisions la promotion du grand espace.

Les langues de travail des rencontres et lors des congrès sont le français et l’anglais avec service de traduction lors de ces congrès. Le président international avance que l’Université de Moncton aurait beaucoup à retirer de se faire connaître davantage au niveau international, auprès des pays francophones dont ceux qui font partie du Club des Plus Belles Plages du Monde.