Diner annuel «Robbie Burns»

La Légion de Shédiac a tenu son troisième dîner annuel «Robbie Burns» le vendredi 25 janvier devant un public faisant salle comble de plus de 80 personnes, dans la salle du «Flight Deck». La soirée comprenait un délicieux dîner de rôti de côtes de boeuf, servi avec des Haggis traditionnels, suivie d’une animation avec les corps de cornemuse et tambours de la GRC et de Scottish Country Dancers, sui-vie de la musique des «Sons of Gael». Un grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu cette soirée possible. Sur la photo du haut, Richard Toy, organisateur (au centre), accompagné de Bob Barclay et du Cornemuseur sergent, Jennifer Maillet, qui ont interprété «L’adresse à un Haggis». (Photos : Gracieuseté)