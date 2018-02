Dieppe veut connaitre vos idées ingénieuses!

par

La Ville de Dieppe souhaite participer au Défi des villes intelligentes (https://impact.canada.ca/fr/defis/villes-intelligentes) et invite ses résidents, entrepreneurs et organismes à faire connaitre leur avis sur les défis les plus importants auxquels la communauté fait face.

Cette compétition est ouverte aux municipalités, aux administrations régionales et aux collectivités autochtones, partout au Canada. Les collectivités gagnantes se verront remettre un prix en argent qui leur permettra de mettre en œuvre leurs propositions de villes intelligentes, et Dieppe pourrait se voir remettre la somme de 5 millions de dollars.

La première étape consiste à rédiger un énoncé de mission qui consiste à définir quel est le problème le plus persistant et important que les résidents rencontrent dans notre municipalité. Ce problème doit pouvoir être réglé en utilisant l’innovation, les données et les technologies connectées, et les résultats doivent être mesurables, ambitieux et réalisables.

Nous invitons tous nos résidents, entrepreneurs et organismes à se rendre sur notre site Web (dieppe.ca) ou notre page Facebook (facebook.com/dieppenb), pour remplir un court sondage d’ici le 28 février.