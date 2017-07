Dieppe redore sa fontaine de la Place 1604

par

La Ville de Dieppe a redoré sa fontaine de la Place 1604 en ajoutant une sculpture intitulée Inspire-Action, de l’artiste Claude Roussel, de Cap-Pelé. M. Roussel et des dignitaires étaient présents, samedi matin, pour l’inauguration de l’ouvrage. «Cette oeuvre démontre que l’inspiration vient d’en haut et la forme descend et rencontre l’autre forme prête à s’envoler, a dit Claude Roussel. L’initiative vient des gens de Dieppe et pointe vers le haut. Quand l’inspiration rencontre les gens de Dieppe, cela symbolise l’action, la réalisation et le rayonnement de Dieppe et sa région, qui mérite notre admiration.» Le dévoilement faisait partie des activités du 150e anniversaire du Canada, dans la plus grande ville acadienne au monde. Claude Roussel est assis devant son œuvre, dans notre photo. (Photo : Normand A. Léger)