Dieppe lance son Défi mieux-être de 21 jours

par

Dans le cadre de sa stratégie de mieux-être, la Ville de Dieppe organise le Défi 21 jours, du 1er au 21 octobre, en collaboration avec la Province du Nouveau-Brunswick, direction du mieux-être, ministère du développement social et le Réseau de santé Vitalité.

Cette année, le défi comporte quatre aspects : la consommation d’eau, de fruits et légumes, l’exercice physique et la santé psychologique. Plusieurs actions sont proposées afin d’aider les gens à atteindre leur objectif quotidien pour chacun de ces aspects. Des passeports seront distribués afin que les participants puissent facilement suivre leur progrès.

«Pour nous à la Ville de Dieppe, c’est très important de contribuer à la promotion d’une vie active et une alimentation saine auprès de nos résidents. Cette année, il y a quatre volets au Défi et il dure 21 jours, car c’est un délai qui permet de bien intégrer de nouvelles habitudes dans notre routine et de les maintenir à long terme», fait savoir Sonya Babineau, agente communautaire à la Ville de Dieppe.

Les passeports seront disponibles au Centre aquatique et sportif, à la Coop-IGA ainsi qu’à la bibliothèque. Les enfants sont également encouragés à participer en complétant un dessin démontrant leurs efforts dans chaque volet. Plusieurs activités gratuites sont prévues au cours des 21 jours afin d’appuyer les résidents dans l’atteinte de leurs objectifs et de leur transmettre des conseils axés sur un mode de vie sain qu’ils pourront intégrer au quotidien. Pour la programmation complète, visitez le dieppe.ca.

Une fois le défi complété, les gens auront jusqu’au 5 novembre pour transmettre leurs résultats à sonya. babineau@dieppe.ca ou déposer leur passeport dans les boîtes prévues à cet effet aux mêmes endroits où ils se les sont procurés et courir la chance de remporter l’un des prix suivant :

Prix pour enfants :

– Les émotions et le yoga (deux exemplaires)

– Guide #3 – Yoga en famille (deux exemplaires)

– Yoga for Children with Namaste (un exemplaire)

– Deux chèques-cadeaux d’une valeur de 25$ chez Mike’s Bike Shop

Prix pour adultes :

– Deux chèques-cadeau de Dietitians in the Kitchen d’une valeur de 80$

– Une passe de 12 visites d’aquaforme au Centre aquatique et sportif de Dieppe d’une valeur de 85$

– Un chèque-cadeau de 125$ chez Pura Vida Yoga

– Un chèque-cadeau d’une valeur de 125$ pour une consultation avec Gabrielle Babineau, kinésiologue

– Trois chèques-cadeaux d’une valeur de 25$ chez Mike’s Bike Shop

L’initiative du Défi 21 jours s’aligne avec la vision de la stratégie mieux-être 2016-2018 adoptée par la Ville de Dieppe. La municipalité s’engage, selon les orientations établies dans le cadre de cette stratégie, à promouvoir une alimentation saine ainsi que l’activité physique afin de favoriser le mieux-être au sein de la communauté.

Pour plus d’information : 877-7900.