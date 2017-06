Dieppe dévoile la programmation des célébrations du 15 août

par

La Ville de Dieppe invite les gens à venir célébrer la fête nationale de l’Acadie à la Place 1604, le mardi 15 août. Un tintamarre se déroulera en début de soirée et par la suite, les amateurs de musique acadienne pourront assister aux prestations de leurs artistes préférés.

Le tintamarre à pied débutera à 17h45 et se fera autour de la Place 1604. Le rassemblement se poursuivra ensuite devant la scène du centre-ville où des performances d’artistes se dérouleront jusqu’à minuit. Les invités musicaux sont : Laurie LeBlanc (avec Marie Stella); Gars du Sud (Jean-Marc Cormier, Daniel Goguen et Maurice Belliveau); Trans Akadi; et Les Gars du Nord (Wildfred LeBouthiller, Danny Boudreau, Maxime McGraw et Jean-Marc Couture).

Des activités se dérouleront dès 13h au centre-ville de Dieppe. Il y aura sur place des jeux gonflables, tables de bricolage et autres activités de divertissement. Cet événement est gratuit et s’adresse à toute la famille.

Pour plus d’information : 877-7900.