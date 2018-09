par

Le Jardin Communautaire de Shédiac et Banlieues Inc., en collaboration avec la Ville de Shédiac, organise son deuxième banquet de la récolte d’automne, le jeudi 27 septembre entre 18h30 et 21h30, au Centre multifonctionnel de Shédiac, au 58, avenue Festival.

Le coût des billets est de 50$ par personne et comprend un repas quatre services avec potage aux légumes, salade de jardin frais, le choix d’un plat principal, trois choix : rôti de boeuf ou de poulet Marsala ou choix végétarien, servi avec des légumes de jardin succulents et pommes de terre au four; suivi d’un dessert (tartes maison). Le repas sera accompagné de deux verres de vin et sera préparé par l’équipe du restaurant À la dune et les chefs Carmelle et Lise.

Il y aura aussi un encan silencieux en soirée! Le spectacle pour la soirée est le suivant: prélude cocktail avec Dorothy Brzezicki, harpiste et Ghislaine Foulem, pianiste, 18h30 à 19h00 pm. Au cours de la soirée, vous serez divertis par Frank Williams, finaliste de La Voix; ainsi que par le duo de jazz Isabelle Cormier et Paul Dubé, et par Dorothy Brzezicki et Ghislaine Foulem. Il y aura aussi un jeu amusant à 10$ chacun pour amasser des fonds pour la Banque alimentaire locale. Les billets peuvent être achetés chez Shediac.ca @ Eventbrite, au Jean Coutu Shediac ou auprès d’Odette Babineau au 531-0252.

Pour informations, communiquez avec Odette Babineau à 531-0252 ou par courriel au jardinshediacgarden@hotmail.com.