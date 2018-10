Deux présentations au conseil municipal de Memramcook

par

Claire Lanteigne

Dialogue Nouveau-Brunswick et le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB) ont fait des présentations aux membres du conseil municipal de Memramcook, lors de la réunion ordinaire de lundi soir.

Nadine Duguay-Lemay, cheffe de la direction de Dialogue NB a présenté le programme Dialogue Communautés. Ce programme cible 104 collectivités du Nouveau-Brunswick et vise à favoriser le dialogue au niveau local. Concrètement, ce programme vise à créer un réseau provincial de personnes partageant les mêmes idées et qui seront prêtes à contribuer de manière positive au programme de cohésion sociale de leur communauté.

«Notre objectif est de créer un environnement où les Néo-Brunswickois.es de tous les milieux se sentent acceptés, valorisés et compris, a déclaré Nadine Duguay-Lemay. Il est important que les communautés elles-mêmes jouent un rôle de leader parce que les 104 municipalités ont toutes des défis et des opportunités qui leur sont propres. De plus en plus de maires et de dirigeants locaux se mobilisent au niveau communautaire.»

En s’associant au programme, on s’engage à fixer des objectifs de promotion d’un sentiment d’appartenance et de confiance parmi les divers groupes de la communauté tout en luttant contre la marginalisation et l’exclusion. Elle a invité la municipalité à nommer un leader qui sera un animateur de dialogue et formera un comité de cohésion sociale chargé de trouver des mo-yens de surmonter les obstacles à la cohésion au sein de la communauté et d’organi- ser des événements pour le promouvoir. Dialogue NB organisera des symposiums provinciaux annuels pour les dirigeants locaux et fournira un soutien continu, notamment des trousses d’outils, des modèles d’événements et une présence visible sur les plateformes de médias so- ciaux.

Pour sa part, Barbara Losier, directrice générale de MACS-NB, a présenté son organisme sans but lucratif dûment enregistré sous la Loi des compagnies de la pro-vince du Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un réseau d’action communautaire qui fait la promotion du concept de Communautés en santé. Ce concept encourage la prise en charge de la santé par les communautés et po- pulations locales par le biais d’une démarche collective vers le mieux-être.

Le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. a pour mission d’agir comme réseau de mobilisation et d’accompagnement des communautés et populations locales de l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans la prise en charge de leur mieux-être. Pour ce faire, il fait la promotion du modèle de Communautés – Écoles en santé.

Elle a parlé des services et des avantages offerts aux membres et a invité la municipalité à devenir membre du réseau afin de continuer à bâtir une communauté en santé. «C’est un projet de promotion de la santé de la population, a-t-elle dit, une initiative visant à amener les décideurs locaux, la population et les acteurs du milieu à travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie dans leur communauté.»

Un projet de Communauté en santé favorise l’appropriation locale, s’adapte en souplesse aux réalités du milieu et respecte les besoins et capacités de la communauté où il s’implante. Il suscite les partenariats permettant de rendre vivant le concept dans la communauté et de poser des gestes (petits et grands) en faveur de la santé et de la qualité de vie.

Le conseil municipal prendra une décision sur le suivi aux deux présentations.