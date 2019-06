Deux karatékas de Shédiac à New York

par

Quatre athlètes de la région étaient à New York en fin de semaine pour participer à une compétition internationale de karaté kyokushin, au All American Open 2019. Deux combattants de Shédiac étaient présents, dont Nancy Richards, 37 ans, et Jonas Robichaud, 12 ans. Il y avait aussi Nathan Parker, 10 ans, et Chrysat Allogho avec le sensei, Johnny LeBlanc. LeBlanc était content de l’expérience acquise par ses protégés. Seul Parker, 10 ans de Riverview, a remporté son premier combat, les autres ayant été éliminés en raison d’une défaite au premier tour. Parker a ensuite perdu en 16e de finale.

Il y avait des combattants de plusieurs pays au monde, cette compétition de prestige étant très courue. Ces combattants se sont illustrés sur la scène nationale à quelques reprises et LeBlanc souhaitait leur donner l’expérience mondiale. «Les combattants ont passé à travers bien des émotions lors du combat et suivant, a dit LeBlanc. Ils se sont entrainés forts pendant des mois pour bien se préparer. Richards s’est inscrite dans la catégorie ouverte poids lourds au lieu de senior (35 ans +) et sans protection (sans gants et protège tête). Cela demandait du courage et de la détermination pour la mère de trois enfants. Les entrainements sont exigeants pendant cinq ou six fois par semaine.»