Des permis de construction s’élevant à près de 90 millions de dollars accordés à Dieppe en 2016

Les résidentes et résidents de Dieppe ont vu le paysage de leur ville changer au fil des mois avec d’imposants travaux de construction réalisés dans la municipalité en 2016.

«On a eu presque 90 millions de dollars en permis de construction qui ont été accordés en 2016, souligne le maire de la municipalité, Yvon Lapierre. Il s’agit d’une année record pour la Ville de Dieppe. Parmi ces projets, il y a eu l’hôtel qui est toujours en construction. Il y a aussi le projet de l’immeuble à appartements sur la rue Paul qui se poursuit. D’autres concessionnaires automobiles sont venus s’ajouter dans le secteur de l’aéroport. Certains de ces travaux se poursuivent, mais les permis ont été accordés en 2016, rendant 2016 une année impressionnante du côté commercial.»

La communauté a aussi dû faire preuve de patience sur l’avenue Champlain en 2016 alors que d’importants travaux routiers ont été réalisés conjointement avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. « D’une valeur de huit millions de dollars, le projet a été financé à 54 pour cent par la province. En plus de ce projet majeur d’infrastructure, d’autres travaux ont été effectués en 2016, notamment sur la rue Chartersville, à l’intersection du chemin Bourque. En 2017, on planifie des travaux sur la rue Amirault et sur le chemin Fox Creek.»

«De plus, dit-il, le développement autour de la Place 1604 se poursuit. On a procédé à l’inauguration de l’anneau de glace de la Place 1604 récemment. Ces installations permettent aux gens d’avoir accès à une activité non structurée. En parlant de glace, on pense souvent au hockey ou à la ringuette, mais les gens aiment aussi des activités non structurées. On voit quotidiennement de 200 à 300 personnes utiliser l’anneau de glace. Lors de l’ouverture officielle, on a estimé la foule à plus de 800 personnes.»

Alors que l’anneau de glace est terminé, des fonds de-vront maintenant être investis à l’aréna Centenaire. «Selon les ingénieurs, la structure est adéquate jusqu’en 2018. On a donc budgété 7,5 millions de dollars pour l’année 2017, explique M. Lapierre. On va travailler avec d’autres partenaires des paliers provincial et fédéral et du secteur privé pour réaliser ce projet qui fera l’objet d’une annonce prochainement.»

En pleine expansion sur le plan économique, la Ville de Dieppe verra son territoire s’élargir de 2560 acres qui viennent s’ajouter l’est de la municipalité. «On a demandé à la province qui a acquiescé à notre demande d’étendre les limites de la municipalité. Il n’y aura évidemment pas ou peu de développement dans ce secteur pour les prochains 15 ou 20 ans, mais il faut prévoir pour l’avenir, dit-il. Notre limite municipale va rejoindre une extension des limites de la municipalité de Shédiac.»

En plus de son développement économique, la Ville de Dieppe cherche à s’afficher comme ville qui fait la promotion des arts et de la culture, et ce, en français. En 2016, la Ville de Dieppe a été l’hôte du Gala des Prix Éloizes, la 25e édition du Salon du livre et, entre autres, de la FrancoFête en Acadie. «Ç’a été une année charnière de ce côté-là, certainement pour notre personnel, mais également pour nos différents partenaires», souligne le maire Lapierre.

«Sur le plan démographique, Dieppe est une ville très jeune alors il faut s’assurer d’assurer le plus grand nombre de services, d’installations et d’activités à nos jeunes familles. À mon avis, mieux vaut dépenser des fonds du côté communautaire et récréatif pour tous nos citoyens plutôt que de payer des sommes similaires du côté de la police.»

Les taxes foncières augmenteront en 2017 de l’ordre de 1.25%, tandis que la facture d’eau et égout augmentera de 16$.