Des membres du Club bâton Atlantik se distinguent

(N.A.L.) –Plusieurs membres du Club de Bâton Atlantik se sont distinguées, samedi lors de la présentation de la Coupe Blizzard 2019 de bâton sportif, à l’école L’Odyssée de Moncton.

Il y avait des compétitrices de quatre clubs dont Bâton Atlantik, les Étincelles de Néguac, le bâton Explosion de Saint-Jean et les Starlites de la Nouvelle-Écosse.

Voici les résultats des jeunes de Bâton Atlantik : Medley 12-14 “C” –Emmy Dolan, 2e; Véronique Lagacé 3e; “BN” –Clara Stanert 1re; Chloé Richard 3e; “BI” – Samara Savoie 1re; Hailey LeBlanc 2e; Mireille LeBlanc 3e; Medley 15-17 “BA” –Katrine Bourgeois 2e; “BI” – Grace Farley 1re; Emma Devarenne 3e; “BA” –Isabel Doiron 1re; Chloé Smith 1re; Isabella Bourgeois 3e; Isabelle LeBlanc 4e et Chloé Caissie 5e; “A” –Brianna Middleton 1re; Mylène Bastarache 2e; Alexie Richard 3e; Medley 18+ “BI” –Ashley Surette 1re et “BA” –Leanne Plewes 1re.

Solo 12-14 “C” –Emmy Dolan 1re; Véronique Lagacé 3e; “BN” –Mireille LeBlanc 1re; Chloé Richard 4e; “BI” – Katrine Bourgeois 1re; Samara Savoie 2e; Clara Stanert 3e; Hailey LeBlanc 4e; Solo 15-17 “BN” –Emma Devarenne 1re; “BA” –Mylène Bastarache 1re; Alexie Richard 2e; Isabel Doiron 3e; Isabella Bourgeois 4e; Chloé Caissie 5e; Chloé Smith 6e; Isabelle LeBlanc 7e; “A”– Brianna Middleton 1re; Solo 9-11 “BI” –Sophie Babineau 1re; Lucy Gray 2e; “BI” – Grace Farley 1re; Solo 18+ “BI” –Ashley Surette 1re et Leanne Plewes 2e.

Duo junior “BN” –Mireille LeBlanc et Samara Savoie 1res; “BI” –Hailey LeBlanc et Clara Stanert 1res; Duo Senior “BI” –Grace Farley et Isabelle LeBlanc 1res; “BA” –Brianna Middleton et Mylène Bastarache 1res; Alexie Richard et Isabel Doiron 2e; Katrine Bourgeois et Chloé Caissie 3e; Duo adulte “BA” –Chloé Smith et Ashley Surette 1res.

2-bâtons 12-14 “C” –Emmy Dolan 1re; Véronique Lagacé 2e; “BN” –Hailey LeBlanc 1re; Chloé Richard 3e; “BI” –Samara Savoie 1re; Clara Stanert 2e; Mireille LeBlanc 3e; “BA” –Katrine Bourgeois 1re; 2-bâtons 15-17 “BN” –Emma Devarenne 1re; “BI” –Grace Farley 1re; Isabella LeBlanc 2e; “BA” – Alexie Richard 1re; Isabella Bourgeois 2e; Chloé Smith 3e; Chloé Caissie 4e; Isabel Doiron 5e;“BA” –Brianna Middleton 1re; Mylène Bastarache 2e;2-bâtons 9-11 “BI” –Sophie Babineau 1re; 2-bâtons 18+ “BI” –Ashley Surette 1re; “BA” –Leanne Plewes 1re.

3-bâtons 12-14 “C” –Clara Stanert 1re; Hailey Le-Blanc 2e; Samara Savoie 3e; “BI” –Katrine Bourgeois 1re; 3-bâtons 15-17 “BN” –Grace Farley 1re; Chloé Caissie 2e; Isabella Bourgeois 3e; Isabelle LeBlanc 4e;“BA” –Alexie Richard 1re; Chloé Smith 2e; “A” –Brianna Middleton 1re; Mylène Bastarache 2e; 3-bâtons 18+ “BI” – Leanne Plewes 1re; Ashley Surette 1re.

Solo danse 12-14 “C” –Chloé Richard 1re; “BN” – Hailey LeBlanc 2e; Miguelle Lynn Richard 3e; “BI” –Samara Savoie 1re; Olivia Berrigan 2e; Clara Stanert 3e; Mireille LeBlanc 4e; “BA” – Katrine Bourgeois 1re; Solo danse 15-17 “C” –Rebecca Crosby 1re; “BN” –Emma Devarenne 1re; “BI” –Grace Farley 1re; Isabelle LeBlanc 2e; “BA” –Isabella Bourgeois 1re; Chloé Caissie 2e; Isabel Doiron 3e; “A” –Brianna Middleton 1e; Mylène Bastarache 2e; Chloé Smith 3e; Alexie Richard 4e.

Solo Danse 18+“BI” –Leanne Plewes 1re; Ashley Surette 2e.

Mouvements imposés Juvénile “C” –Alexa Saunders 1re; Janie Ouellette 2e; Junior “C” –Chloé Caissie 1re; Juvénile “B” –Sophie Babineau 1re; Lucy Gray 2e.

Paire junior “B” –Clara Stanert et Hailey LeBlanc 1res; Samara Savoie et Mireille LeBlanc 3e; Paire senior “B” –Alexie Richard et Isabel Doiron 1res; Grace Farley et Isabelle LeBlanc 2e; Katrine Bourgeois et Chloé Caissie 3e; “A” –Brianna Middlleton et Mylène Bastrache 1res; Paire adulte “B” –Ashley Surette et Chloé Smith 1res.

Style Libre junior “B” –Katrine Bourgeois 1re; Hailey LeBlanc 2e; Samara Savoie 3e; Clara Stanert 5e; Mireille LeBlanc 6e; Senior “B” –Chloé Smith 1re; Isabel Doiron 2e; Chloé Caissie 3e; Isabella Bourgeois 4e; Isabelle LeBlanc 5e; Grace Farley 6e; Emma Devarenne 8e; Adulte “B” –Leanne Plewes 1re; Ashley Surette 2e;Junior “A” –Brianna Middleton 1re; Alexie Richard 2e; Senior “A” –Mylène Bastarache 1re.

Prix Coupe Blizzard 7-12 “C” – Alexa Saunders 1re; 13+ “BN” –Mireille Le-Blanc 1re; Emma Devarenne 2e; Chloé Richard 3e; 7-12 “BI” –Clara Stanert 1re; Sophie Babineau 2e; Lucy Gray 3e; 13+ “BI” –Katrine Bourgeois 1re; Leanne Plewes 2e; Samara Savoie 3e; Ashley Surette 4e; Mackenzie Jarvis 5e; Grace Farley 6e; Hailey LeBlanc 7e; 13+ “BA” – Mylène Bastarache 1re; Alexie Richard 2e; Chloé Smith 3e; Isabel Doiron 4e; Chloé Caissie 5e; Isabella Bourgeois 6e; Isabelle Le-Blanc 7e; 13+ “A” –Brianna Middleton 1re.

Athlète précompétitive niveau I –Starr Melanson 1re; Tesfa Cruttwell 2e; Aleksandra Demkina 3e; Olivia Dicks 4e;niveau IIÉrica Godin 2e; Sophia Boomer-Searle 4e.

Équipe de bâton senior B – Man in the Mirror 1re; danse et bâton junior C –Animals 1re; danse et bâton senior “A” –Proud Mary 1re.