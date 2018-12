Des jeunes sportives pensent aux familles défavorisées

par

Lors d’une partie de ringuette récemment, un groupe remarquable de jeunes filles membres des équipes de ringuette Beauséjour U12 Hot Shots et Codiac U12 Stingers ont décidé d’organiser une collecte de jouets pour aider les communautés à Noël. Tous les jouets sur la photo ont été distribués parmi des familles dans le besoin. En fin de soirée, les deux équipes se sont rencontrées pour une soirée de chocolat chaud et d’amitié. C’est remarquable de voir le travail accompli par ces jeunes filles sur la glace et l’amitié créée hors glace. L’équipe Beauséjour est composée de filles de Shédiac, Cap-Pelé, Memramcook et Kent-Sud, tandis que Codiac comprend des filles de Dieppe et Moncton. (Photo : Gracieuseté)