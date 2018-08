Des investissements de plus de 3,6 millions de dollars pour le quai de Pointe-du-Chêne

par

Les investissements dans des projets d’infrastructure touristique dans les collectivités du Canada atlantique sont essentiels à la croissance de cet important secteur économique pour la population canadienne. En investissant dans le tourisme, nous attirons de nouveaux visiteurs, faisons croître les entreprises et en créons de nouvelles, générant ainsi une croissance économique pour la classe moyenne. Le 14 aout dernier, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont annoncé l’attribution de fonds de plus de 3,6 millions de dollars à l’Administration portuaire de Pointe-du-Chêne pour la réparation de l’infrastructure du quai populaire de la région.

L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et député fédéral de Beauséjour, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), ainsi que Victor Boudreau, député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé, au nom de l’honorable Bill Fraser, ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick et ministre responsable de la Société de développement régional, se sont joint à des représentants de l’Administration portuaire de Pointe-du-Chêne pour faire l’annonce.

Le projet comprend une évaluation environnementale, la réparation du mur avant en béton, la reconstruction des rampes de mise à l’eau, des murs intérieurs et sud du port, ainsi que la restauration de la rive sud derrière les hangars à appâts du quai.

Le gouvernement du Cana-da verse 1 844 775$ pour cette initiative par l’entremise du Fonds des collectivités innovatrices de l’APECA, et la province du Nouveau-Brunswick apporte un financement de contrepartie de 1 844 775$ par l’intermédiaire de la Société de développement régional. L’Administration portuaire de Pointe du Chêneinvestit 409 950$ dans le projet.

Ces investissements donnent suite aux engagements du gouvernement du Canada et des quatre provinces de l’Atlantique à stimuler la croissance économique dans la région de l’Atlantique au moyen de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique, en aidant le secteur du tourisme à attirer un plus grand nombre de visiteurs et à créer de nouveaux emplois dans l’ensemble de la région. Cette nouvelle approche audacieuse s’inscrit dans la vision du tourisme du Canada, qui vise à faire du Canada l’une des dix principales destinations touristiques au monde d’ici 2025.

«La région de Shédiac attire près d’un million de visiteurs chaque année, et un grand nombre de ceux-ci visitent le quai de Pointe-du-Chêne. Je suis ravi que le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’APECA, investisse dans d’importantes améliorations au quai qui renforceront l’infrastructure touristique actuelle de la région de Shédiac, améliorant ainsi cette destination populaire et apportant des avantages économiques accrus pendant des années», souligne L’honorable Do- minic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et député de Beauséjour.

«Votre gouvernement comprend l’importance de faire des investissements qui ont un impact positif sur la création d’emplois et le déve- loppement économique de la province. L’investissement de votre gouvernement dans le projet du quai de Pointe-du-Chêne veillera à ce que cette importante infrastructure puisse servir la communauté pour des années à venir», a ajouté Victor Boudreau, député de Shédiac- Beaubassin-Cap-Pelé, au nom de l’honorable Bill Fraser, ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick et ministre responsable de la Société de développement régional.

Pour sa part, Donald Boudreau, président de l’Administration portuaire de Pointe-du-Chêne, indique que «l’administration portuaire de Pointe-du-Chêne est heureux de la participation des deux ordres de gouvernement dans le financement de travaux urgents afin que nous puissions continuer à offrir une installation sécure pour les nombreux visiteurs que nous recevons chaque été. Nous voulons souligner la coopération des officiels des agences impliquées; ils ont compris la grande importance du quai et ses ins- tallations connexes pour le tourisme au Nouveau-Brunswick. Nous tenons aussi à remercier le ministre LeBlanc et le député Boudreau pour leur appui soutenu aux projets.»