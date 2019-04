Des étudiants du CCNB donnent une force de vente au Pays de la Sagouine!

par

Les étudiants du programme de Vente au CCNB – Campus de Dieppe participeront à un projet réel dans la vente de deux produits du Pays de la Sagouine, soit la passe de saison VIP et les billets des soupers-spectacles Racine. De la mi-avril à la mi-mai, la classe sera divisée en quatre équipes qui mettront en branle la stratégie de vente qu’ils auront développée. L’équipe gagnante recevra un prix, gracieuseté du Pays de la Sagouine!

Mercredi dernier, les représentants du Pays de la Sagouine, Hert LeBlanc et Luc LeBlanc, se sont rendus en classe afin de rencontrer les étudiant.e.s et l’enseignante du programme de Vente. «Lors de cette rencontre, nous avons jeté les ba- ses du projet. Hert et Luc ont présenté l’histoire du Pays, et nous avons discuté tous ensemble des activités de vente et des cibles à atteindre. De la mi-avril à la mi-mai, les étudiants seront évalués sur leurs stratégies et leurs résultats de vente. Au final de l’exercice, l’équipe ayant cumulé le plus de points sera déclarée l’équipe gagnante qui se méritera un prix, gracieuseté du Pays de la Sagouine», a expliqué Josée Turgeon-Roy, enseignante du programme de Vente au CCNB – Campus de Dieppe.

«C’est un partenariat vraiment excitant pour le Pays de la Sagouine! Cela nous donne une force de vente que nous n’aurions jamais rêvé avoir! C’est également un projet très gratifiant pour nous, de savoir que nous contribuerons au processus d’apprentissage des jeunes, tout en leur donnant l’opportunité de faire du réseautage en rencontrant nos clients existants et potentiels», a pour sa part mentionné Hert LeBlanc, qui s’improvisera vice-président des ventes le temps de ce projet, et supervisera en partie le travail des étudiant.e.s.

Durant les deux prochaines semaines, les quatre équipes étudiantes devront identifier les clientèles cibles et planifier leur stratégie de vente. Ce projet réel servira à mettre en application les techniques et méthodes de vente apprises par les étudiant.e.s au cours des derniers mois. Ces équipes de vente seront structurées comme dans une vraie entreprise; un directeur des ventes, deux représentants et deux gérants. Toute cette expérience leur permettra de développer leur sens de responsabilité, leurs habiletés en communication ainsi que l’esprit d’équipe.

«Le CCNB a toujours encouragé le développement de partenariats avec la communauté. Nous saluons l’engagement de nos enseignants qui, comme Josée, visent à bonifier leur pédagogie à travers de réelles expériences de travail», a conclu Liane Roy, PDG du CCNB.