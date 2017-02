Des chiens d’assistance rendent visite à PETL

par

Tous les élèves de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc ont reçu une présentation à propos des chiens d’assistance. Anne et Jérôme Caron, membres d’un nouvel organisme à but non lucratif «Chiens d’assistance des Maritimes», ont accepté de venir faire une présentation à l’école. Ils ont expliqué les différences entre un chien de thérapie et un chien de service. Ils ont également démontré les nombreux talents des chiens et les avantages d’avoir un chien de thérapie.

Étant passionnés par les chiens et leurs bienfaits, ils aident avec la formation et la certification de ces chiens de travail. Les élèves ont beaucoup apprécié cette présentation! Un gros merci à Anne et Jérôme Caron pour leur dévouement auprès de ces chiens et des personnes qui en bénéficient.