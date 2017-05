Des adolescents de Shédiac remportent le Championnat provincial de tir de précision des cadets

par

L’équipe de tir de précision du Corps royal des cadets de l’Armée 1535 de Shédiac se rendra au championnat national, après avoir remporté la médaille d’or au Championnat provincial de tir de précision des cadets qui se tenait les 22 et 23 avril à Oromocto, au N.-B.

Alex Mollins et Madelyn Richards ont assuré la victoire de leur équipe en remportant respectivement la médaille d’or dans l’épreuve en position debout (catégorie ouverte) et l’épreuve en position couchée (catégorie ouverte). L’équipe participera donc au Championnat national de tir de précision des cadets qui se tient du 7 au 12 mai à Gimli, au Manitoba.

Le programme de tir de précision des cadets est une activité supplémentaire offerte aux jeunes membres des cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air. Il est basé sur la compétition de style olympique et allie la concentration, la discipline personnelle et l’activité physique dans une ambiance de plaisir et de compétition, tout en faisant la promotion des principes clés du programme des cadets, soit le développement d’un mode de vie sain et actif, grâce à des occasions peu communes, intéressantes et sûres pour les jeunes Canadiens.

Médaillés d’or, épreuve en position couchée : Catégorie junior – Alexander Sulis (12 ans), Escadron royal des cadets de l’Air 315 de Newcastle; Catégorie ouverte –Madelyn Richard (17 ans), Corps royal des cadets de l’Armée 1535 de Shédiac.

Médaillés d’or, épreuve en position debout : Catégorie junior – Jacob Finnley (14 ans), Corps royal des cadets de l’Armée 560 de Moncton; Catégorie ouverte – Alex Mollins (18 ans), Corps royal des cadets de l’Armée 1535 de Shédiac.