Des activités pour tous les goûts aux Camps d’été de Beaubassin-est / Cap-Pelé

par

Plusieurs nouvelles activités ont été ajoutées pour l’édition 2017 des Camps d’été présentés par la Communauté rurale Beaubassin-est et le Village de Cap-Pelé. Encore cette année, chaque camp a un thème, soit la Semaine d’Aventures du 26 au 30 juin au Centre communautaire de Haute-Aboujagane, la Semaine du Sport du 4 au 7 juillet à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, la Semaine de la Nature du 10 au 14 juillet au Centre de Cormier-Village, la Semaine Carnaval du 17 au 21 juillet au Club d’âge d’or de Grand-Barachois, la Semaine Artistique et Culturelle du 24 au 28 juillet au Club d’âge d’or de Shemogue, la Semaine des Olympiques du 31 juillet au 4 août à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé, la Semaine des Fêtes du 8 au 11 août au Camp des Scouts de Cap-Pelé et la Semaine Acadienne du 14 au 18 août au Centre de Saint-André-LeBlanc.

Les animateurs de cette année, Woody, Mulan, Coccinelle, Mimi et Jelly Bean, organisent des activités spéciales pour souligner ces événements. Mentionnons, entre autres, une visite à la Caserne des pompiers pendant la semaine d’Aventures, la dégustation de mets acadiens pendant la Semaine Acadienne, ou encore les dîners spéciaux et les collations surprises.

Donald Cormier viendra encore donner des ateliers de conditionnement physique, Vision H2O offrira des ateliers sur l’environnement, les dames du Club d’âge d’or de Shemogue vont préparer un repas au fricot avec les jeunes, et ils pourront faire la découverte de fossiles en compagnie de Denis Paulin. Il y aura aussi des ateliers sur les cerfs-volants, la nutrition et le recyclage. Et toujours en collaboration avec la Société Sud-Acadie, les participants vont travailler sur une chaise qui deviendra une œuvre d’art originale qui fera partie de l’exposition d’art public «Une Chaise – une histoire» présentée pendant le Festival Les Arts en Fête à la fin août à Grand-Barachois.

Pour ce qui est des nouveautés, il y aura un atelier de photographie avec Paula Lirette, une activité genre «Paint Night», un atelier de «Balloon Twisting», un spectacle du magicien Rémi Boudreau, la découverte des animaux marins avec l’Écocentre Homarus, un atelier scientifique avec Sciences en folie, ainsi qu’une présentation sur les reptiles avec le Little Ray’s Reptile Zoo. On prévoit aussi des activités différentes lors de la Semaine des Fêtes en compagnie de bénévoles du Camp des Scouts.

Les camps débutent le lundi 26 juin et se poursuivent jusqu’au 18 août. Quelques semaines sont déjà remplies et il ne reste que quelques places pour certaines, donc inscrivez vos enfants dès que possible. Les camps visent les jeunes de 5 à 11 ans et se déroulent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Pour plus de renseignements, composez le 532-0730 ou le 577-2030, ou envoyez un courriel à camps@beaubassinest.ca.