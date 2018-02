Des Acadiennes et des Acadiens du Sud-est du N.-B. en vedette dans une émission télévisée en Louisiane

par

C’est en octobre dernier qu’une trentaine d’Acadiennes et d’Acadiens du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard sont partis à la rencontre de leurs cousines et cousins cajuns pour une dizaine de jours, sous l’organisation de Claude Boudreau et des Voyages DiasporAcadie.

Ils ont sillonné les bayous et les marais de la Louisiane pour faire des rencontres exceptionnelles et découvrir la culture acadienne du sud. Une équipe de tournage de l’émission de télévision Voyages organisés a suivi le groupe DiasporAcadie pendant cinq jours aux quatre coins de la région nommée Acadiana et de sa capitale Lafayette. Vous verrez entre autre leur participation à plusieurs événements dont un fais dodo, les Festivals Acadiens et Créoles, une promenade dans les bayous et autres activités.

L’émission focalise aussi sur l’expérience de deux voyageuses du Sud-est du N.-B. Hélène Cormier rêvait depuis longtemps de se rendre en Louisiane, où son conjoint a habité alors qu’il faisait partie de l’armée. Marthe Lavoie se promettait bien de goûter à tout et de se laisser emporter par la musique omniprésente aux festivals. Mais surtout, les deux femmes réalisent le rêve de plusieurs Acadiennes et Acadiens en partant à la rencontre de leurs cousins cajuns.

L’émission Voyages organisés sera diffusée sur les ondes d’UNIS-tv le lundi 19 février à 19h. Elle sera aussi en rediffusion sur la même chaîne le jeudi 22 février à 20h30, le vendredi 23 février à 11h, le samedi 24 février à 13h et le dimanche 25 février à midi. Les intéressés pourront aussi visionner l’émission sur le site web d’UNIS-tv (unis.ca) pendant une période de temps limitée. Dans le Sud-est du N.-B., la chaîne UNIS-tv se retrouve aux postes 660 et 661 avec Rogers et au poste 741 avec Shaw.