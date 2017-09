Député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé C’est à ce titre que Victor Boudreau terminera sa carrière politique

par

Claire Lanteigne

C’est comme député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé que Victor Boudreau termi- nera sa carrière politique en septembre 2018. Ce n’était pas une surprise d’apprendre mardi dernier qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections en 2018. Lors de son dernier congrès de mise en candidature en 2014, il avait annoncé que ce serait son dernier mandat. Et c’est sans doute pour cette raison qu’il ne s’est pas retrouvé dans le cabinet lors du remaniement ministériel de la semaine dernière.

«Après 25 ans dans la vie publique – soit à travailler pour un politicien ou en étant un moi même – il est temps de tourner la page et commencer un nouveau chapitre, de dire Victor Boudreau. Je ne suis pas encore certain où ça va m’apporter, mais je suis confiant que je vais y arriver. Je suis fier de ce que j’ai accompli au cours de toutes ces années et je vais travailler jusqu’à la fin de mon mandat pour ma circonscription. J’ai toujours travaillé fort et fait le mieux que j’ai pu. J’ose croire que j’ai fait une petite différence dans notre province et dans ma belle circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé!»

Monsieur Boudreau dit quitter le ministère de la Santé, la tête haute. «J’ai voulu améliorer et apporter des changements positifs au sein du ministère, ajoute-t-il. On fait des erreurs en cours de route, mais je suis content du chemin parcouru et des initiatives qu’on a mis en place comme le règlement pour les sages-femmes, les paramédicaux qui peuvent donner des soins avancés, les changements à l’avortement et pour les personnes transgenres. Ça faisait dix ans qu’on parlait de ces dossiers et maintenant ils sont réglés.»

Selon le député Boudreau, l’entente de gestion du Programme extra-mural et de la ligne Télé-soins conclue avec Medavie, qui gère déjà Ambulance NB, ira de l’avant afin d’assurer une meilleure gestion des trois programmes. «Nous avons consulté avant de faire cette entente et les médecins ainsi que les infirmières appuient notre initiative. Les gens verront qu’à la longue ce sera une très bonne initiative qui va améliorer l’accès et les services.»

Travail de député

«Il me reste une dernière année à travailler comme député et je vais continuer à le faire avec autant d’ardeur qu’au cours des treize années. J’ai beaucoup apporté dans la région et je suis toujours heureux de travailler avec les municipalités, les organismes et les gens de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé. J’ai été touché de lire tous les messages reçus depuis mardi dernier. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais si la majorité des gens est contente, j’ai fait mon travail.»

Victor Boudreau a remporté quatre élections comme député et le total des votes reçus a augmenté à chacune. En 2014, il a gagné tous les bureaux de scrutin. Il a travaillé sous quatre premiers ministres, Bernard Lord, Shawn Graham, David Alward et Brian Gallant.

«Mardi dernier a été une journée pas mal émotive, poursuit-il. Ma fille aînée débutait ses études à l’Université de Moncton tandis que la cadette entrait à l’école Louis-J.-Robichaud. Et moi je confirmais que ce serait ma dernière année en politique.»

«J’ai adoré mon expérience au cours de toutes ces années, que ce soit au ministère des Finances, des Gouvernements locaux, du Développement économique ou de la Santé. Même s’il y a des journées moins bonnes que d’autres, ce sont des ministères importants qui touchent la vie de tout le monde. J’ai créé des amitiés fortes avec des gens et des politiciens de d’autres partis. Il faut réaliser que même si on est de différents partis politiques, on veut d’abord et avant tout travailler pour le mieux-être de toute la province.»

Monsieur Boudreau sou-ligne également le dévouement des fonctionnaires. «Ce n’est pas une chose qui se voit de l’extérieur, dit-il, ils ne sont généralement pas appréciés du public, mais je peux dire que ceux et celles avec qui j’ai travaillé sont très professionnels, accessibles, bons et dévoués. Ils sont incroyables.»

Après la politique

«La vie va continuer et j’ai hâte à la vie après la politique, ajoute-t-il. Après autant d’années en politique, j’aimerais bien travailler dans le secteur privé pour une deuxième carrière d’une douzaine d’années. Ce sera sans doute un rythme de vie plus normal, même si je travaillerais aussi fort dans ce nouveau chapitre de ma vie. Mais pas question de m’embarquer dans un projet de camping», dit-il avec assurance.

Il entend bien consacrer du temps à regarder et classer sa collection de caricatures. «J’ai une méchante collection, dit-il, et je vais les trier et me faire des albums.»

Depuis dix-huit mois, il marche trente minutes par jour et entend bien conti- nuer. En plus de passer plus de temps avec sa famille, il souhaite jouer au golf plus souvent et profiter du bateau qu’il s’est acheté l’an dernier.

Remerciements

Le député Boudreau profite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont eu un impact positif sur sa carrière politique, sa famille, ses amis, les bénévoles et ses employés. «Je veux les remercier pour leur appui, car on ne réussit pas tout seul. J’ai été et je suis encore entouré de bonnes personnes, ce qui a rendu mon travail de député et de ministre plus facile», conclut-il.