Depuis maintenant cinq ans  Le mercredi soir à Shédiac on va au cinéma!

par

Hélène Le Pennec

Si vous ne le saviez pas encore la Ville de Shédiac a, tout comme Moncton et Dieppe, son cinéma et ses séances régulières de projection de films. Et je ne vous parle pas du cinéma de plein air disponible pendant la saison estivale, mais bien d’un cinéma qui fonctionne tout au long de l’année, été comme hiver, et cela gratuitement.

À chaque mercredi soir, à partir de 19h, le Centre multifonctionnel de Shédiac se transforme en théâtre et propose la projection de films dans leur version originale. Le premier mercredi de chaque mois vous pouvez assister au visionnage d’un documentaire et le restant du mois ce sont autant des films d’origine française, québécoise, japonaise, ou anglaise que vous pouvez découvrir ou redécouvrir. Tous les films sont diffusés dans leur version originale avec un sous titrage en anglais pour les films en français et étrangers et un sous titrage en français pour les films diffusés en anglais.

À l’origine de ce projet communautaire, on retrouve un groupe de trois personnes, composé de Nicole Tremblay, Warren Redman et Susan Jardine. Pour appuyer ce projet la Ville de Shédiac met un local à la disposition du public et du comité organisateur. Cela fait maintenant cinq ans que «Ciné-Shediac» existe. Depuis, Pierre LeBlanc et Colin Thornton ont rejoint le comité.

«Avec mon mari, Warren Redman, nous avons déménagé depuis Calgary en 2009. À notre arrivée ici à Shédiac nous ne connaissions presque personne et nous voulions nous investir dans la communauté. Nous avons alors commencé à rencontrer des habitants de la région et ensemble nous nous sommes demandé ce qu’on pourrait faire pour améliorer l’expérience de la communauté. Puis nous avons eu l’idée avec plusieurs personnes de proposer des séances de cinéma», explique Nicole Tremblay. Cette activité fonctionne avec l’aide de dons de la communauté, les dons servent ainsi à trouver de nouveaux films qui seront diffusés. Ce projet est en lien étroit avec la volonté de développer l’activité artistique et culturelle de la ville. «On aimerait que Shédiac soit une destination culturelle et artistique l’année durant, on veut mettre les Arts sur la carte. Ciné Shédiac est organisé avec Art Shédiac et vous pouvez aussi venir visiter le Corrid’Art qui est la galerie du Centre multifonctionnel», rajoute Nicole.

À la fin de la séance surtout ne partez pas, un temps de discussion vous est proposé autour du documentaire ou du film qui a été projeté.

Ainsi, si vous souhaitez découvrir des films internationaux et discuter et socialiser autour du film projeté, n’hésitez pas à vous rendre à chaque mercredi au Centre multifonctionnel de la Ville de Shédiac. Pour ce mercredi 1er novembre vous pourrez assister à la diffusion d’un documentaire. Pour plus d’informations vous trouverez un dépliant publié tous les deux mois au Centre multifonctionnel ou dans différents endroits de la ville.

Alors si vous vous posiez la question, oui, il y a bien un cinéma à Shédiac!