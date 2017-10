Denis Larocque PDG de Major Drilling International inc. et la chanteuse acadienne Joannie Benoit à la tête de la campagne de l’Arbre de l’espoir

par

La campagne de l’Arbre de l’espoir est fière d’annoncer la nomination de Mme Joannie Benoit et de M. Denis Larocque à titre de coprésidents de la campagne 2017.

La chanteuse et musicienne Joannie Benoit faisait déjà partie de la grande famille de l’Arbre de l’espoir, en tant que jardinière de l’espoir. Au fil des ans, elle a participé à de nombreuses activités liées à la campagne.

«À 16 ans, j’ai appris que j’étais atteinte du cancer du fémur avec métastases aux poumons. Il s’agissait d’une forme rare de ce cancer; le même qu’a dû combattre courageusement Terry Fox. C’est difficile de décrire à quel point ça chamboule une vie, surtout à 16 ans! Peu de temps après le début des traitements, les médecins m’ont dit que je devais subir une opération à la jambe. Ils ont finalement dû procéder à l’amputation de ma jambe gauche.»

Maintenant qu’elle va mieux et que sa carrière roule à plein régime, Mme Benoit souhaite redonner à ceux qui ont été là pour elle et à ceux qui traversent des épreuves similaires.

«Aujourd’hui, je vais très bien. Et en plus de vivre ma passion pour la musique, je souhaite redonner à tous ceux et celles qui m’ont appuyée. Je veux redonner à tous ces professionnels de la santé qui m’ont sauvé la vie et qui m’ont aidée à traverser une épreuve difficile. Je veux également redonner espoir à tous ceux et celles qui combattent un cancer présentement. Et puis, je veux dire aux jeunes qui reçoivent le genre de nouvelle que j’ai reçue à l’adolescence qu’il y a une lumière au bout du tunnel, et que même si le combat sera parfois difficile, c’est une bataille qui vaut la peine d’être menée!»

C’est aux côtés de M. Denis Larocque que Joannie Benoit mènera la campagne 2017 de l’Arbre de l’espoir. M. Larocque occupe les fonctions de président-directeur général de l’entreprise Major Drilling International inc. Originaire de Lamèque, il a notamment été membre du conseil d’administration d’Assomption Vie, du Cabinet de Carrefour pour femmes à Moncton, et du Club Rotary de Moncton et de Dieppe. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation CHU Dumont.

«C’est une cause qui me tient beaucoup à cœur, explique Denis Larocque. On connait tous des gens qui luttent ou qui ont lutté courageusement contre le cancer, et en m’engageant comme coprésident, je veux contribuer activement à l’amélioration des soins qui sont offerts à ces patients. Nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir compter sur le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, sur l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et sur les unités satellites du Nord. Ce sera un honneur pour moi d’appuyer nos professionnels de la santé et de soutenir les patients et leurs familles en apportant ma petite contribution à la campagne de l’Arbre de l’espoir.»

«Nous sommes honorés que Denis et Joannie aient accepté notre invitation, affirme Claude Paré, vice-président du cabinet provincial de l’Arbre de l’espoir. Nos nouveaux coprésidents sont des citoyens qui ont accordé beaucoup d’importance, au fil des ans, à l’engagement communautaire, et ce malgré des horaires déjà chargés. Ils apportent une très bonne connaissance de leurs domaines respectifs, ainsi qu’une grande sensibilité à la cause. C’est avec grand plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la grande famille de l’Arbre de l’espoir.»

Depuis 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a permis d’amasser plus de 24 millions de dollars. Les dons permettent d’améliorer la qualité des soins et le confort des patients atteints de cancer, ici même au Nouveau-Brunswick. Le Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, l’Auberge Mgr-Henri-Cormier, les unités satellites du Nord et la recherche contre la maladie en seront les bénéficiaires.

Il est possible de faire un don dès maintenant, en composant le 1 800-862-6775 ou en visitant arbredelespoir.ca.