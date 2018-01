Démonstration d’outils de nettoyage pour semences

par

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC), en collaboration avec son Comité de semences et l’Initiative de la famille Bauta pour la sécurité des semences au Canada, offrira un atelier gratuit, le samedi 13 janvier, au Centre 50 de Cocagne pour démontrer l’utilisation d’outils servant au nettoyage et au triage de semences.

Sauvegarde des semences : autonomisation et responsabilisation

Bernard et Francine Thériault, semenciers et cultivateurs depuis 1984, animeront l’atelier et aborderont les principes fondamentaux de la conservation des semences en présentant les outils et l’équipement du GDDPC, fabriqués à la main, tel que le nettoyeur de semences à colonne de vent. Les participants apprendront comment appliquer une variété de techniques, de traditions et d’innovations locales pour nettoyer, conserver et propager différentes graines peu importe leur niveau d’expérience. Ces compétences pratiques serviront à la sélection, à l’entreposage et à la sauvegarde d’une variété de graines qui peuvent présenter un défi à nettoyer et, dans certains cas, prendre bien du temps à trier.

«En sauvant nos graines, nous contribuons à la diversité des légumes qui nous restent et, bien souvent, les légumes originaux ont une meilleure saveur et contiennent une meilleure nutrition que les hybrides. Également, les semences originales auront une meilleure chance de s’adapter au changement du climat», affirme Bernard Thériault. «Le coût relatif à notre production de graines est pratiquement nul, alors nous économisons en sauvant nos graines et il y a une certaine fierté lorsque nous voyons les graines que nous avons produites nous-mêmes», constate le semencier expérimenté.

L’atelier aura lieu le samedi 13 janvier, au Centre 50 de Cocagne, situé au 10, rue Villa, de 13h30 à 14h30. Ceux et celles intéressés d’y prendre part peuvent s’inscrire en ligne à www.ecopaysdecocagne.ca ou composer le 576-8247. Un don de 10$ est suggéré. En cas de tempête, l’activité sera reportée au 20 janvier.

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le bassin versant de la rivière de Cocagne au sud-est du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de faciliter l’engagement citoyen pour assurer la viabilité des communautés du bassin versant de Cocagne.