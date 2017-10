Démonstration de tournage de bois les 11 et 12 novembre

par

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook et le Village de Memramcook organisent en collaboration avec Jean-Louis Bourque, tourneur de bois acadien de Memramcook, une seconde Démonstration de tournage de bois avec ses amis, qui ont en commun le métier de menuisier et la passion du bois.

La démonstration aura lieu le samedi et dimanche, 11 et 12 novembre prochains, de 9h à 15h, au Club âge d’or de Pré-d’en-Haut, 1027, rue Principale, à Memramcook,

Le coût sera de 45$ par adulte et comprend le dîner et la pause-café pour les deux jours. Un rabais de 15% par jour est offert pour les étu- diants. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Réserver avant le 6 novembre, au 758-9381 ou à jean louis@tourneurdebois.com.

Tout jeune à Memramcook, Jean-Louis a vu tourner son père, son oncle et voisins, puis il s’achète un tour et suit des formations avec des tourneurs expérimentés des différentes régions des Maritimes. Le tour devenu bien vite trop petit, Jean-Louis s’en construit un pour recevoir et tourner des grosses «nuaces», ces excroissances sur un tronc ou une branche, que les Français appellent une loupe et que les anglophones nomment «burl». Tables et gros bols ou pots de fleurs qui en sont issus deviennent sa spécialité.

Patrick Arlot réside à Chauvigny en France et tourne depuis près de trente ans. Ayant débuté dans son atelier, il suit aussi plusieurs formations avec des tourneurs de renom, tel que le meilleur ouvrier de France, Jean-François Escoulen. Toujours à la recherche de nouvelles techniques, Patrick se spécialise dans le tournage en excentrique et multiaxes, pour obtenir des pièces fines. Plus d’information au : www.arlot-bois-tourne.fr.

Pour sa part, Bernard Bujold, qui tournait dans ses loisirs du temps de sa carrière professionnelle, sa passion pour le tournage l’envoie plusieurs fois en France pour toujours améliorer ses procédés et il en fait une seconde carrière. Plus d’information au : www.facebook.com/bernard.bujold.1.

Enfin, Toni Bellefleur commence dès l’âge de 16 ans à tourner du bois, achète son premier tour l’année suivante. Au secondaire et au CCNB, il a suivi des programmes d’études en charpenterie-menuiserie. Au retour de l’Ouest, où dans ses temps libres, il faisait des guitares, il démarre son entreprise Buckson Woodwork, tout en suivant constamment des formations pour découvrir différentes techniques. Plus d’information au : www.facebook.com/buckson woodwork.

Enfin, rappelons que la Société culturelle de la Vallée de Memramcook s’est donné pour mission de promouvoir le développement et le rayonnement de la culture acadienne. Elle organise ou parraine des activités culturelles et d’art sous différentes formes, telles que la musique, le théâtre, la danse, la littérature et l’art visuel. Cette activité est organisée de concert avec le Village de Memramcook, qui promeut une vie communautaire et soutient les initiatives et les projets des citoyens et des associations, qui sont au cœur des préoccupations des membres du conseil et du personnel municipal de Memramcook.

Pour information additionnelle : Jean-Louis Bourque au 758-9381.