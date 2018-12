Délibérations budgétaires en cours à Shédiac

par

Claire Lanteigne

C’est le temps des délibérations budgétaires 2019 pour la Ville de Shédiac. Des réunions extraordinaires se tiennent depuis lundi soir et jusqu’à jeudi soir, ainsi que le 11 décembre de 18h à 21h et si nécessaire le 12 décembre 2018 à partir de 18h, en la salle du conseil à l’hôtel de ville de Shédiac. On fera relâche ce vendredi ainsi que le lundi 10 décembre.

«Ces séances ont pour objectif d’entamer les délibérations budgétaires pour l’année 2019 menant à l’adoption du Fonds de Capital général, Fonds de Capital eau, Fonds de fonctionnement général, Fonds de fonctionnement général – Service d’eau et des transferts à des Fonds de réserve», de dire Gilles Belleau, directeur général et secrétaire municipal de la ville.

Le public est cordialement invité à participer aux séances.

« Si tout va comme prévu, d’ajouter M. Belleau, toutes les résolutions devraient être approuvées le mardi 11 décembre.»

Lors de la dernière réunion régulière du conseil municipal, on a procédé à la première lecture du processus permettant à la Corporation Centre-ville de bénéficier d’une zone d’amélioration des affaires et de prélever 20 sous par 100$ d’évaluation auprès des commerces du centre-ville.

Le ministère des Transports contribuera 50% des frais de la nouvelle bretelle aménagée dans la ville soit la somme de 775 373,85$ en plus du 50% des frais d’ingénierie et autres reliés au projet.

Le conseil a approuvé une résolution pour deux nouvelles enseignes DEL au coût de 150 000$ de la compagnie Hansen Signs, qui a fait quatre propositions. Une enseigne sera installée au gros homard et l’autre au coin de la rue Main et le chemin Ohio.

Le conseil municipal a mandaté l’administration de regarder aux salaires des membres du conseil et de voir s’il y a d’autres options pour combler la perte de 1000$ qu’ils subiront en 2019 suite aux changements à la loi. Mais aucune augmentation de salaire ne doit être considérée.

«La municipalité a reçu de l’information concernant son assiette fiscale pour 2019 et recevra 682 16 400$ comparativement à 654 893,496$ en 2018, pour une augmentation de 27 272,904$ ou 4.16%, d’ajouter M. Belleau. La subvention et péréquation provinciale sera de 646 898$ comparativement à 742 060$ pour 2018, soit une diminution de 95 162$. C’est donc une augmentation nette de 308 261$ que recevra Shédiac en 2019.»

Différentes contributions financières ont été octroyées au cours de la rencontre, dont 1000$ à la Paroisse Saint-Joseph, 250$ au Centre Alliance et 750$ à la Fondation des amis de l’Hôpital de Moncton.

C’est le 7 janvier prochain à 19h dans la salle du conseil municipal qu’aura lieu l’assermentation des deux nouveaux membres du conseil.