Défaite et gain pour les Commandos de Dieppe

Par Normand A. Léger

DIEPPE - Les Commandos de Dieppe ont connu la défaite et la victoire lors de joutes de la Ligue de hockey junior des Maritimes, la semaine dernière.

Dimanche à domicile, le but de Jean-Marc Evans-Renaud, à 13:45 de la dernière période, a permis aux Weeks Crushers du comté de Pictou (23-6-1-1=48pts, 1re position-Sud) de vaincre les Commandos (18-11-3-1=40pts, 2e position-Nord), 4 à 3, au Centre Arthur-J.-LeBlanc, devant plus de 230 spectateurs. Sam Jay (Alexandre Lavoie, Cory Richardson), Jeffrey Akerley (Patrik Landry) et Ryan Chiasson (Lavoie, Alexandre Jacob), le premier et le dernier en avantages, avaient nivelé le pointage à 3 à 3, en deu-xième période. Les Crushers menaient 3 à 0, suivant le premier vingt. Daniel Vautour a inscrit la victoire devant le filet pour les visiteurs avec 24 arrêts. Maxime Michaud (3buts et 17arrêts, 1re pé- riode) et Frédéric Foulem (1but et 29arrêts, 2e et 3e périodes) ont encaissé la défaite pour Dieppe, qui a fait face à 50 lancers.

«C’était un gros test pour nous, Pictou est considérée l’une des meilleures équipes de la ligue, a dit l’entraineur Frédérick Roy. On n’était vraiment pas là en première. À compter de la deuxième, on a pris avantage avec leur indiscipline pour égaliser le compte. Frédéric Foulem a bien joué avec 45 lancers vendredi et un but et 30 tirs aujourd’hui et un but. Il prend de plus en plus de confiance. On a donné 50 lancers aujourd’hui, on a du travail à faire défensivement. Il va falloir bien jouer défensivement dans le dernier droit.»

Le nouveau gardien Frédéric Foulem aime bien son retour à Dieppe. «On veut toujours gagner et je suis ici pour gagner un championnat, a-t-il indiqué. On a bien joué pour 40 minutes. Les gars m’ont bien appuyé, c’est difficile de perdre. Je commence à prendre ma confiance, ce qui me manquait au junior majeur. Je suis chez-nous et je m’amuse. Je sens que tout va bien aller. J’étais heureux de remporter mon premier gain vendredi. C’était ma première partie depuis le mois de novembre. J’ai pu reprendre le rythme et je ne demande pas mieux.»

Vendredi soir, Foulem a remporté son premier match devant le filet avec le gain de 6 à 1 des Commandos contre les Slammers de Woodstock. Liam Conrad a mené l’attaque avec quatre filets et une passe. Nicholas Jessome et Chris Sarault ont réussi les autres. Will Lafford et Alexandre Jacob ont deux passes chacun. Foulem a repoussé 43 lancers pour le gain contre 31 pour les gardiens opposants.

Le gardien Frédéric Foulem, libéré par les Voltigeurs de Drummondville, et le défenseur Alexandre Lavoie sont maintenant de l’alignement de Dieppe. Les Commandos ont cédé leur gardien Xavier Cormier aux Koyotes de Kent, junior B.

Ailleurs, Félix LeBlanc et Brock McEwen ont été blanchis de la feuille dans les gains de 3 à 2 des Ramblers d’Amherst sur les Mariners de Yarmouth et de 4 à 2 contre les Wildcats de la Vallée.

Dieppe recevra la visite de Summerside, vendredi soir à 19h30 au Centre Arthur-J.-LeBlanc.