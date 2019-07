Def Leppard a fait vibrer le Centre Avenir

par

C’est devant une foule bruyante d’environ 8200 spectateurs que le groupe Def Leppard a livré un spectacle endiablé, samedi soir dernier, au Centre Avenir à Moncton.

Dès la sortie du groupe rock britannique, qui fut récemment intronisé au Temple de la renommée du «rock and roll», les spectateurs assis au niveau du plancher se sont levés et ils sont demeurés ainsi jusqu’à la toute fin.

Le chanteur Joe Elliott était visiblement épaté par l’accueil, ce qu’il a d’ailleurs exprimé à plusieurs reprises entre les chansons.

La scène était décorée d’un écran géant où défilaient toute sorte d’effets spéciaux et de photos nostalgiques du quintuplet dont la carrière s’étend à maintenant plus de 40 ans.

Le groupe a interprété la plupart de leurs grands succès, notamment «Rocket», «Love Bites», «Hysteria», «Animal» et finalement «Pour Some Sugar on Me», avant d’achever avec «Rock of Ages» et «Photograph» durant leur rappel.

C’est le groupe américain Tesla qui avait donné le coup d’envoi à la soirée.