Décès de Rosella (Rosie) Pellerin Radio Beauséjour perd une de ses bénévoles de longue date

par

Rosella (Rosie) Pellerin, bénévole active de CJSE depuis 1996, est décédé à l’âge de 61 ans.

Radio Beauséjour est en deuil et perd une de ses bénévoles de longue date.

Elle s’était intéressée à la radio alors qu’elle avait assisté à un pique-nique organisé à l’occasion de l’anniversaire de CJSE. Elle a accompagné Roger (P’tit Cowboy) Boudreau, alors bénévole, à son émission et elle fit la rencontre d’un autre bénévole, David Mazerolle, alors animateur de l’émission «Bonne humeur». Les deux sont restés co-animateurs pendant quelques années jusqu’au départ de David. Rosie a alors continué l’émission avec son mari, Danny Pellerin.

Au départ de la radio du maintenant défunt Ron Surette, ancien animateur de l’émission «Entre les étoiles», elle a animé avec Danny non seulement les samedis après midi l’émission «Bonne humeur» d’une durée de quatre heures et demi, mais également une émission d’une durée de deux heures les jeudis soirs qu’elle renomme «Les vieux souvenirs», une émission de Rock&Roll des années 50 à 70.

Elle a gagné en 2006 le prix de l’intervenante de l’année, remise par l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) et en novembre 2017, reçue une reconnaissance de Radio Beauséjour pour avoir accompli plus de 6000 heures de bénévolat. Aucun autre bénévole à CJSE n’avait accompli un tel exploit.

Elle était connue, justement, pour sa bonne humeur, son amour pour la culture aca- dienne, la danse à claquette et sa générosité.

Son époux, Danny, prévoit continuer à animer l’émission «Les vieux souvenirs» avec un autre bénévole dévoué de CJSE, Réginald Cormier.

Radio Beauséjour offre ses plus sincères condoléances à sa mère Éveline, son époux Danny Pellerin ainsi qu’à leurs deux fils, Yves et Gaëtan et leur familles.