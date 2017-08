Début des travaux d’amélioration d’infrastructure à Shédiac et Pointe-du-Chêne

par

Comme le travail préliminaire est terminé, deux projets visant à améliorer l’infrastructure des eaux usées débuteront, cet automne, à Shédiac et à Pointe-du-Chêne. Évalués à environ 1,68 million de dollars, ces travaux devraient permettre de mieux protéger l’environnement et la santé publique.

«Il est essentiel d’investir dans l’infrastructure des eaux usées pour conserver des cours d’eau propres et un environnement sain», a déclaré Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Les projets à Shédiac consistent à moderniser une station de relèvement sur la rue Wayne et à ajouter une génératrice de secours. D’autres génératrices de secours seront installées aux stations de relèvement des rues Pleasant et Paturel et de l’allée Pussyfoot. À Pointe-du-Chêne, les travaux visent à améliorer la station de relèvement de la rue Jarvis et à renouveler 455 mètres d’égout sanitaire et six trous d’homme le long de la rue St. John.

Ces projets sont financés par le Fonds de la taxe sur l’essence et le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées. La Commission des égouts du Grand Shédiac effectuera les travaux.

«Nous sommes ravis de constater que ces investissements importants sont consacrés à nos réseaux de traitement des eaux usées pour que nous puissions continuer d’offrir des services à nos résidents grâce à une infrastructure modernisée, qui contribuera à créer un environnement propre et sain», a affirmé Joey Frenette, directeur général de la commission.

La majorité des autres projets annoncés par le gouvernement provincial, en mai, pour aider à régler les défis liés à la qualité de l’eau aux plages Parlee et Murray vont bon train ou sont terminés.

«La sécurité du public est notre préoccupation première, et nous sommes conscients que la plage Parlee est un attrait touristique majeur pour le Nouveau-Brunswick, l’une des plus belles pla- ges en Amérique du Nord, et votre gouvernement travaille d’arrache-pied pour obtenir des résultats rapidement, a dit M. Rousselle. Une bonne partie du travail préliminaire a été effectué, mais, comme il n’existe pas de solution à toute épreuve pour régler cette question dans un avenir immédiat, nous devons tous collaborer dans ce dossier. Nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à maintenant, et nous continuerons à miser sur ces progrès dans le but de régler les questions liées à la qualité de l’eau.»

Voici une mise à jour concernant les projets annoncés en mai :

L’installation d’un pluviomètre et d’un enregistreur de données en temps presque réel à la plage Parlee est terminée. Un pluviomètre a également été installé à la plage Murray.

Une campagne de sensibilisation portant sur les respon- sabilités des propriétaires de chiens a débuté en mai et se poursuit. Des bacs de déchets, des distributeurs de sacs et des panneaux ont été installés à la plage Parlee et des dépliants sont distribués.

L’amélioration de l’étang de stabilisation des eaux usées de la plage Murray a commencé. Un infuseur de nutriments a été installé et un purificateur à ultraviolets, ainsi qu’une génératrice de secours, seront installés au cours des prochaines semaines.

Le relevé de terrain indépendant pour délimiter les terres humides est en cours. La délimitation d’une grande section de terres humides le long du chemin Pointe-du-Chêne et dans le parc provincial de la plage Parlee est terminée et une carte est maintenant en ligne.

Les travaux de construction relatifs au réseau d’égouts dans le parc provincial de la plage Parlee débuteront à l’automne. Une évaluation technique détaillée est terminée et le ministère des Transports et de l’Infrastructure s’occupe de la conception et de l’appel d’offres.

L’équipement requis pour améliorer les stations de pompage dans les deux marinas a été commandé à la mi-juin et sera installé dès sa réception.

L’inventaire des fosses septiques privées commencera dans les prochaines semaines et devrait être terminé d’ici la fin de l’été.

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture collabore avec Transports Canada afin de créer une zone d’exclusion des bateaux, conformément à la Loi sur la protection de la navigation (loi fédérale). Une réunion avec les intervenants a eu lieu le 11 août, une assemblée publique est prévue pour le 24 août. L’installation des bouées à une plus grande distance de la zone de bai-gnade devrait être terminée l’année prochaine.

Tous les travaux scientifiques seront terminés au cours des prochains mois et le comité directeur s’en servira pour présenter des recommandations au gouvernement d’ici le début de 2018.

En avril, le gouvernement a annoncé des mesures pour améliorer la surveillance de la qualité de l’eau, conformément aux Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada, et pour amélio-rer la communication avec le public. Les résultats des analyses de la qualité de l’eau sont affichés en ligne tous les jours depuis le début de la saison. Du 26 mai au 15 août, un avis de non-baignade a été affiché à quatre reprises à la plage Parlee.

En mai, le gouvernement a annoncé des investissements d’environ trois millions de dollars dans l’infrastructure stratégique et la réalisation d’études afin d’améliorer la qualité de l’eau à la plage Parlee. Par ailleurs, il a déclaré le bassin hydrographique de la plage Parlee aspect unique de l’environnement en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement. Cette déclaration signifie que les projets d’aménagement qui pourraient avoir une incidence sur la qualité de l’eau à la plage Parlee de-vront automatiquement être examinés par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux afin de déterminer s’il faut mener une étude d’impact sur l’environnement. Jusqu’à maintenant, 37 nouveaux projets ont fait l’objet d’un examen préalable et l’un d’eux nécessite une telle étude.