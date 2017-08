Début de la pêche au homard

par

Un vent d’optimisme sur les quais

Claire Lanteigne

SUD-EST – On sentait un vent d’optimisme sur les quais du Sud-est, au début de la semaine, alors que les pêcheurs s’apprêtaient à prendre la mer pour une nouvelle saison de pêche au homard. Le départ avait été retardé à mardi à cause des vents forts de la fin de semaine.

«La saison s’annonce bonne du côté des ressources, de dire Christian Brun, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM). Et il y a d’autres indicateurs positifs tels la demande des marchés, dont les marchés asiatiques qui achètent plus, et la pêche au Maine qui a été au ralenti.

«Nous avons fait beaucoup d’efforts pour développer de nouveaux marchés et nous avons investi pour faire la promotion du homard. Nos démarches et nos sacrifices portent fruits. Nous n’avons pas le problème de savoir où vendre, les gens courent après les usines.

«La diminution de la valeur du dollar canadien est un autre indicateur positif, toujours avantageux pour les pêcheurs. Il faut dire que près de 85% de la production va aux États-Unis, alors ces 25 sous de différence vont les aider.

«Mais il y a toujours un bémol dans la situation actuelle et c’est de savoir ce qui va se passer au niveau du prix que les pêcheurs recevront, de poursuivre M. Brun. Ils n’ont jamais eu aussi peu d’information sur ce qui va se payer au quai. Il semble que lorsque ça va bien, les usines partagent moins d’information et ça nous inquiète énormément. C’est bien d’avoir un prix pour la rentabilité, mais ce serait encore mieux si les pêcheurs pouvaient obtenir la juste valeur pour leurs prises et avoir un meilleur retour sur leurs investissements.»

«Les prix du printemps ont été assez bons, de dire des pêcheurs au quai de l’Aboiteau. Mais c’est toujours la même affaire, chaque année nous partons en mer sans savoir ce que nous recevrons pour nos prises. C’est comme une habitude, mais on espère une hausse de prix sur l’an dernier. Une chose certaine nous savons comment nous coûte la bouette, l’essence et l’équipement que nous avons besoin. Et ces coûts ne diminuent, au contraire.

«Nous sommes certains que le homard sera au rendez-vous et l’UPM nous dit que la demande est là, alors ça devrait être une bonne saison. Nous n’accepterons pas d’être moins bien payés que le prix actuel du marché. De plus, la piastre canadienne est plus basse, alors c’est meilleur pour nous. Nous sommes optimismes cette année et nous espérons bien que les prix ne nous désappointeront pas», concluent-ils.

Environ 400 pêcheurs du Nouveau-Brunswick et 200 de l’Île-du-Prince-Édouard participent à cette saison de pêche au homard dans le détroit de Northumberland.