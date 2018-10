De nouveaux locaux pour le magasin du Vestiaire St-Joseph de Shédiac

par

Suite à l’ouverture du nouveau magasin d’Alcool NB, le Vestiaire Saint-Joseph a fait l’acquisition de l’ancien édifice pour y déménager son magasin dans un endroit plus grand. Récemment, on a procédé à l’ouverture officielle. Sur la photo, de gauche à droite, parmi les invités : Gilles Brine, conseiller Ville de Shédiac; Judy Cormier, trésorière et comptable bénévole du Vestiaire; Pat Sirois, ancienne présidente; Raymond Cormier, conseiller Ville de Shédiac; Sylvie Collette-Boudreau, conseillère Ville de Shédiac; Patricia Bourque-Chevarie, maire par intérim Ville de Shédiac; Carole Boudreau, directrice générale du Vestiaire Saint-Joseph; Clarence Brun, membre fondateur du Vestiaire; Judson Cassidy, président du CA du Vestiaire Saint-Joseph et Ron Cormier, président de la Chambre de commerce du Grand Shédiac en compagnie des nombreux employées et bénévoles. (Photo : Gilles Haché)