De nombreux participants à la présentation sur les changements climatiques à Beaubassin-est

De nombreuses personnes ont assisté à la présentation sur les changements climatiques dans la région de Beaubassin-est, le jeudi 7 février. Cette séance de consultation publique avait pour but de présenter des informations concernant les enjeux des changements climatiques spécifiques à la communauté, tels que les inondations et érosions côtières et les changements de température.

Vous trouverez les documents utilisés pour la présentation sur le site web de Beaubassin-est, www.beaubassinest.ca. Pour plus d’information : 532-0730.