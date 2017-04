Dans le cadre du Projet de revitalisation du centre-ville 2017

par

Des travaux routiers débuteront bientôt à Shediac

La Ville de Shediac désire informer le grand public que des travaux routiers débuteront sur la rue Main, entre la rue Sackville et l’entrée du magasin Home Hardware/No Frills, à compter du lundi 10 avril. Ces travaux se poursuivront jusqu’à la fin juin, après quoi il y aura une pause dans le projet afin de réduire l’achalandage pendant la haute saison. Les travaux reprendront le lundi 28 août et se poursuivront jusqu’à la fin novembre.

Évalué à environ 3,5 millions de dollars, le Projet de revitalisation du centre-ville à Shediac a été approuvé dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Les résidents de Shediac retireront des avantages tangibles de cet investissement, à savoir la modernisation de l’infrastructure d’eau, d’égout sanitaire et pluvial sur la rue Main. De plus, le projet comprend l’ajout d’arbres et de verdure, l’amélioration des traverses à piétons et le remplacement des trottoirs.

Le contrat pour ce travail a été octroyé à Modern Construction à la suite d’un appel d’offres public. Les travaux pourraient occasionner des défis et les routes secondaires risquent d’être congestionnées puisqu’elles absorberont le surplus d’automobilistes qui utiliseront un itinéraire différent pendant la durée du projet. On recommande donc fortement aux résidents de prévoir plus de temps pour leurs déplacements. À noter que les commerces demeureront accessibles tout au long du projet.

La Ville de Shediac remercie à l’avance les résidents et les visiteurs de leur patience et de leur collaboration.