Dans Agrofun Suivez Patrick Thibeault et ses agriculteurs en herbe à la rencontre de producteurs locaux

par

D’où provient la nourriture qui se retrouve dans notre assiette? C’est ce que découvrent des jeunes de 4e et 5e année en compagnie de Patrick Thibeault dans la toute nouvelle série Agrofun. Produite par Mozus productions, cette série jeunesse de 13 épisodes a été tournée aux quatre coins du Nouveau-Brunswick et sera diffusée à Unis TV les lundis à 19h30 dès le 3 avril.

À chaque épisode, six jeunes explorateurs se métamorphosent en agriculteurs d’un jour et accomplissent diverses tâches confiées par des producteurs de leur région. Du champ de patates au poulailler, de la ferme apicole à la bleuetière, ils prêtent mainforte aux agriculteurs et découvrent le chemin parcouru par divers aliments, de la terre jusqu’aux tablettes de leurs frigos!

Patrick Thibeault n’est ni cuisinier ni fermier, mais sa passion pour tout ce qui se retrouve dans son assiette est contagieuse. Sorti fort instruit de son aventure d’autosuffisance alimentaire suite aux deux saisons d’Agrofolie, il partage son énergie débordante avec les jeunes dans l’émission Agrofun. Il participe aux travaux, leur pose des questions et leur enseigne une foule de choses sur le terroir! Plusieurs défis attendent ces agriculteurs en herbe : de l’histoire du blé à la chimie du yogourt en passant par le fonctionnement d’une moissonneuse-batteuse, tous les sujets sont abordés. Après avoir bien travaillé, ils peuvent enfin déguster les fruits de leur labeur en plein air.

Apprentissage et plaisir garantis!

Les enfants de 7 à 11 ans pourront prolonger l’expérience à unis.ca/agrofun. Miss Terre les guidera dans une aventure interactive où le jeu et les découvertes seront à l’honneur. Pour chacun des épisodes de la série, ils pourront visionner une capsule vidéo reprenant une scène cocasse du tournage ou présentant une recette de cuisine simple. Les parents et les enseignants pourront télécharger des fiches d’activités pédagogiques permettant aux enfants d’acquérir une meilleure compréhension de la production alimentaire.

Liste des épisodes et des écoles correspondantes : 1 – Jardin Maraîcher: école Marguerite-Michaud de Bouctouche; 2 – Apiculture: école Champlain de Moncton; 3 – Petits fruits: école Amirault de Dieppe; 4 – Cochons: école Camille-Vautour de Saint-Antoine; 5 – Cosses: école Camille-Vautour de Saint-Antoine; 6 – Poules pondeuses: école Mont-Carmel de Sainte-Marie-de-Kent; 7 – Patates: école Donat-Robichaud de Cap-Pelé; 8 – Vaches laitières: école Anna-Malenfant de Dieppe; 9 – Paniers ASC: école W.-F.-Boisvert de Rogersville; 10 – Pommes: école Blanche-Bourgeois de Cocagne; 11 – Chèvres: école Calixte-F.-Savoie de Sainte-Anne-de-Kent; 12 – Canneberges: école Soleil-Levant de Richibouctou; et 13 – Courges: école Abbey-Landry de Memramcook.

En rediffusion le samedi à 12h et le dimanche à 18h30.