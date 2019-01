Danny Boudreau et Ronald Bourgeois   Au cœur de la chanson et de l’amitié à Dieppe

par

Danny Boudreau et Ronald Bourgeois présenteront le spectacle Au cœur de la chanson dans la salle La Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) le samedi 2 février à 20h.

Ces deux auteurs-compositeurs-interprètes de renom se réunissent sur scène et proposent un spectacle intime pendant lequel s’entremêlent leurs chansons et leurs histoires sur la création de certains de leurs plus grands succès d’écriture, ainsi que d’histoires hilarantes et touchantes vécues sur la route.

«Nous sommes très contents de présenter ce spectacle qui se veut intime comme «un spectacle dans son salon» dans le cadre du Carnaval d’Amitié de Dieppe. Danny et Ronald sont devenus, au cours des années et des projets communs, de grands amis. Il s’agit d’un spectacle qui correspond très bien au contexte», explique Luc Gaudet le directeur général du CACD.

Danny Boudreau et Ronald Bourgeois se sont rencontrés en 1993 alors qu’ils se côtoyaient lors du tournage de l’émission Double Étoile diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Ronald en était l’animateur. Ils ont collaboré par la suite sur plusieurs autres projets tels que l’émission populaire Pour l’amour de la country à laquelle ils ont tous deux prêtés leurs talents musicaux. Danny Boudreau a aussi prêté sa voix au premier album de Ronald Bourgeois, Amène le vent, lancé en 1994.

La collaboration continue avec ce spectacle durant lequel les deux artistes vont jouer ensemble les chansons de l’un et l’autre, et raconteront comment celles-ci ont vu le jour. Ils présenteront, en primeur, une chanson composée ensemble, Les enfants du destin. Ces deux complices dans le travail comme dans le quotidien invitent le public à partager les grandes joies et les petites peines qui parsèment ce métier de créateur.

Pour plus d’information sur la représentation à Dieppe ou pour acheter des billets, composez le 506.854.2787 ou écrivez à info@centredesarts dieppe.ca.