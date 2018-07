Cueillette de 15 000 languettes

par

La famille de Léo-Paul Bourque, de Shediac Bridge, celui-ci fier Chevalier du Conseil Pascal-Poirier de Grande-Digue, est heureuse d’avoir dépensé des heures et des heures depuis l’automne dernier, à décaper et sauver ces petites languettes que l’on retrouve sur les cannettes de liqueur et de jus. C’était pour une très bonne cause.

En effet plus de 15 000 de ces petites languettes, que vous pouvez apercevoir sur la photo ci-dessous, s’en iront pour aider des jeunes de la région à mieux vivre cette lutte contre le cancer. Une chaise roulante devrait devenir disponible sous peu au bénéfice d’un jeune de la région atteint de cancer et ayant besoins d’une chaise roulante.

Mia LeBlanc, fille de Sherry et Jean-Guy LeBlanc, de la région, elle-même atteinte et survivante d’un cancer depuis l’âge de trois ans en sait quelque chose. En tant que survivante, on lui demande à l’occasion, d’être la porte-parole de l’hôpital IWK pour donner de courts témoignages sur ce que veut dire «vivre avec le cancer».