Crise du verglas : la communauté de Memramcook fait preuve d’entraide

Comme dans bien des communautés affectées par la crise du verglas, cau-sant des milliers de pannes d’électricité dans la province, la municipalité de Memramcook a offert son soutien aux personnes dans le besoin.

Au pire de la crise, c’est plus de 2000 foyers à Memramcook qui étaient sans courant ni services de téléphonie. «On a été sans courant pendant 88 heures avant que l’électricité soit rebranchée samedi après-midi, explique Mariane Cullen, conseillère municipale. J’étais fière d’avoir mon poêle à bois et des réserves d’eau, parce qu’en campagne, quand on n’a pas d’électricité, on n’a pas d’eau.»

Un centre de réchauffement a été ouvert à l’aréna du village où les gens pouvaient se préparer des repas chauds, prendre une douche, recharger leurs appareils électroniques et s’alimenter en eau potable. La municipalité a également offert de la lasagne et du fricot aux sinistrés.

«On a profité des ressources disponibles à l’aréna pour prendre nos douches et pour savourer des bons repas chauds. Une trentaine de personnes sont venues aux soupers offerts par la municipalité et, pendant le jour, il y avait toujours des gens qui allaient et venaient au centre de réchauffement», souligne Mme Cullen.

«C’était beau de voir l’entraide dans la communauté, dit-elle. J’habite Belliveau Village et les gens se voisinaient pour s’assurer que tout le monde ait le nécessaire. Dans les petits milieux, on se connaît entre voisins, alors on est moins gênés d’aller demander de l’aide si on en a besoin. C’était tout de même difficile d’être coupé du reste du monde.»

Pour sa part, le maire du Village de Memramcook, Michel Gaudet, a publié un message lundi afin de remercier les gens de la communauté qui ont contribué à assurer la sécurité du public. Il a souligné le travail acharné des pompiers, du personnel municipal, des bénévoles et des monteurs de lignes. Il a conclu avec une pensée pour les personnes qui sont toujours affectées par cette situation de crise.