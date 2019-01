Course annuelle de raquettes à Memramcook

par

(CL) –Lors du carnaval d’hiver de Memramcook, le service d’incendie de Memramcook organisera sa troisième course annuelle de raquettes le dimanche 24 février 2019, à 11h. Les profits iront à l’Association de pompiers.

Ce sera une course amusante pour toutes les catégories d’âge. La plupart vont la marcher, cependant pour les personnes plus compétitives, nous aurons des médailles pour la première place dans les diverses catégories d’âge (hommes et femmes) des deux courses. Suite au premier tour, il y aura une station d’eau pour ceux et celles qui font deux boucles et qui terminent la course.

Des raquettes seront disponibles si des personnes veulent en emprunter pour la course.

Voici les catégories d’âges: Sous 6 (h/f) – 5$, aucune chemise ou médailles; 6-12 (h/f) – 5$, aucune chemise ou médailles; 20 ans et moins (h/f); 20-39 (h/f); 40-59 (h/f); 60-70 (h/f) et 70+ (h/f).

Le parcours se compose de deux choix de courses, soit une (1) boucle ou deux (2) boucles et le tout commence à 11h. La course à une boucle sera d’environ 2.5 km et la course de deux boucles sera d’environ 5 km. Le parcours sera vallonné et stimulant, mais amusant. Afin de rendre le parcours vite et facile, en matinée, le parcours sera préparé pour que la neige soit fraîche et la course facile et vite.

L’événement aura lieu derrière le terrain de golf et le parc LeBlanc. Les trousses pourront être ramassées au terrain de golf à Memramcook de 08h30 à 10h. Le Stationnement et des toilettes seront disponibles.

Mike’s Bike Shop offrira une carte-cadeau de 20$ à chaque participant.e et d’autres prix à gagner.

Pour des raisons de sécurité, la course sera plafonnée à un maximum de 150 participant.e.s, alors inscrivez-vous dans les plus brefs délais si vous envisagez d’assister et vous ne voulez pas être déçu. Les frais d’inscription seront de 35$ et pour les enfants 5$ (sans t-shirt). Vous pourrez vous inscrire au lien : https://raceroster.com/events/2019/21612/memramcook-fire-snowshoe-race-2019-course-de-raquettes-service-dincendie-de-memramcook.

Des t-shirts seront offerts à ceux et celles inscrits (35$) avant le 4 février. Également, il y aura plusieurs prix à gagner.

À noter

Puisque les sports d’hiver dépendent de la météo, si la neige ou la température ne coopèrent pas, la course sera reportée au dimanche suivant, jusqu’au 19 mars (même endroit et même heure). Pour toutes questions, suggestions ou préoccupations faites la demande sur le site Facebook de l’événement.