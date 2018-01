Cours d’ordinateur pour adultes à la Bibliothèque publique de Shédiac

par

La Bibliothèque publique de Shédiac, en collaboration avec Apprentissage pour adultes sud-est inc., offre un cours d’ordinateur gratuit en français pour les adultes âgés de 18 ans et plus, les mardis après-midis de 12h30 à 15h à partir du 23 janvier jusqu’au 27 mars (10 semaines).

Ce cours est offert gratuitement et se déroulera en français.

Ce programme de littéraire numérique d’une durée de 10 semaines comprend: Notions de base en informatique; Internet et le Web (Google); Programmes de productivité (Word, Excel, Powerpoint); Sécurité et confidentialité sur Internet; Modes de vie numériques (caméra numérique, Facebook); Création d’un compte courriel (gmail). Pour inscription et renseignements, composez le 532-7014.