Coup d’œil sur 2018 (4)

par

Aout

– Le Vestiaire Saint-Joseph prend de l’expansion en achetant un édifice de la Coop IGA de Shédiac.

– Marcel Doiron est le candidat progressiste-conservateur dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé en vue de l’élection provinciale du 24 septembre.

– Emmanuel Duverger remporte la Coupe Captain Dan’s.

– La 8e édition du Tour de l’espoir affiche des records avec 140 cyclistes.

– Des groupes du Grand Shédiac unissent leurs forces pour diffuser la vérité au sujet de la plage Parlee.

– Le Festival ImaginAIR de Dieppe attire des foules à son édition 2018.

– Un vent d’optimisme règne sur les quais à l’aube d’une nouvelle saison de pêche au homard.

– Le Village de Cap-Pelé et la Ville de Shédiac ont remis leurs certificats de mérite lors de la fête du Nouveau-Brunswick.

– Louise Imbeault recevra l’Ordre du Nouveau-Brunswick de 2018.

– Pour Cheryl LeBlanc, son premier Tour de l’espoir et une merveilleuse expérience.

– Le bilan à mi-saison du Marché de Shédiac s’avère positif.

– Cap-Pelé établit ses priorités pour ses routes désignées provinciales pour 2019.

– Beaubassin-est dévoile des enseignes du CMA 2019.

– La Chambre de commerce de Memramcook se dote d’un plan stratégique.

– Les gouvernements du Canada et du Nouveau- Brunswick annoncent l’attribution de 3,6 millions de dollars pour le quai de Pointe-du-Chêne.

– Beaubassin-est se dotera d’une nouvelle image de marque en attribuant un contrat de 63 685$ à la firme Portfolio.

– Première journée multiculturelle à Cap-Pelé couronnée de succès malgré dame nature.

– Les camps d’été de Beaubassin-est ont accueilli 200 jeunes pendant l’été 2018.

– Un autre succès pour L’Grand bazar-à-choix 2018.

– Shédiac a connu une augmentation de 43% de visiteurs au Centre d’information aux visiteurs pour les mois de mai, juin et juillet.

– La Société historique de Grande-Digue réfléchit sur l’avenir de la société et du musée.

Septembre

– L’absence du candidat libéral Jacques LeBlanc est remarquée au Forum sur les questions environnementales à Pointe-du-Chêne.

– Plage Aboiteau offre un nouveau service aux personnes à mobilité réduite – un tapis d’accès à la plage et un fauteur «waterwheelchair».

– Les pompiers de Dieppe font campagne contre la vitesse au volant.

– Un teepee est érigé le long du rivage de Cap-Brûlé à Boudreau-Ouest, sur un terrain cédé par Michel et Gilles LeBlanc.

– La dixième Fête communautaire de Grande-Digue est couronnée de succès.

– Le Village de Cap-Pelé rend hommage à Josée Doiron, qui s’est méritée une médaille d’or avec son équipe au Championnat national de ringuette 2018.

– Ouverture officielle du parc Gayton à Memramcook.

– Un nouveau commerce unique en son genre Le Bistro ludique Moque-Tortue ouvre ses portes à Shédiac.

– Le onzième tournoi annuel de Kickball Maurice Léger recueille 78 500$.

– La Communauté Rurale Beaubassin-est (CRBe) a délivré des permis de construction pour plus de 11 millions$ en 2017. La CRBe remet des subventions à deux projets dans les écoles de la région, soit 7000$ au projet de terrain de jeux de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc et 3000$ au projet La Bouquinière à l’école Donat-Robichaud.

– Memramcook adopte ses priorités pour ses routes en 2019.

– Christine Duguay de Cap-Pelé Esso relève un nouveau défi pour l’Arbre de l’espoir. Elle espère recueillir 25 000$ du 24 septembre au 23 novembre.

– Boucar Diouf a conquis la foule au Monument-Lefebvre à Memramcook.

– Une première en cent ans: Un gouvernement minoritaire est élu au Nouveau-Brunswick. Megan Mitton, du Parti vert défait le député libéral sortant de Memramcook-Tantramar, Bernard LeBlanc. Les libéraux Brian Gallant, Baie-de-Shédiac-Dieppe; Roger Melanson, Dieppe; Jacques LeBlanc, Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé et Benoit Bourque, Kent-Sud sont réélus.

– La Ville de Shédiac présente son plan quinquennal d’amélioration des routes désignées provinciales.

– Pierre LeBlanc, récipiendaire 2018 de la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud.

– Postes Canada honore les intervenants d’urgence du pays avec l’émission de cinq timbres commémoratifs. Le bureau de poste de la rue St. Georges à Moncton honore les intervenants d’urgence du Grand Moncton.

– Rémi Ouellette de Grand Barachois participera au Forum d’histoire à Ottawa.

Octobre

– Les élèves de l’école Abbey-Landry de Memramcook continuent de récolter les fruits de partenariats communautaires par l’entre- mise du projet Les Talents de che’nous de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook.

– Le Village de Cap-Pelé révise son plan municipal.

– Avec le lancement de son premier livre, un automne trépidant pour le jeune Alexis Bourque, de Grande-Digue.

– La brigade des pompiers de Memramcook et le Village de Memramcook rendent hommage à Donald Belliveau.

– L’école Abbey-Landry de Memramcook souligne la Journée du chandail orangepour en apprendre davantage sur l’expérience traumatisante qu’on vécue des milliers d’enfants autochtones enlevés de leurs familles pour se rendre dans des pensionnats.

– Le Festival d’automne de Shédiac a été un grand succès!

– Alexis Bourque est le lauréat du Prix littéraire Antonine-Maille-Acadie-Vie dans leVolet Jeunesse Richelieu.

– Le Village de Cap-Pelé est l’une des trois municipalités finalistes pour le Prix Innovation municipale Roy Consultants 2018.

– Cap-Pelé et Edmundston s’attaquent aux problèmes systémiques qui freinent la participation des femmes aux conseils municipaux.

– Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-est est un atout important pour les familles de la région.

– La 10e Marche en bas de laine Coop IGA de P.R.O. Jeunesse Dieppe/Memramcook a recueilli 30 878$.

– La Société culturelle Sud-Acadie présente ses prix d’excellence dans les arts et la culture. Mélanie Léger est l’Intervenante de l’année tandis que le Cercle des artistes peintres de Shédiac a reçu le Prix Initiative de l’année.

– Le 9e Festival Parlures d’icitte de Memramcook est un succès sur toute la ligne.

– La Communauté rurale Beaubassin-est modifie ses procédures de réunion.

– La campagne de financement «Jardin de connaissances 2018» de la Bibliothèque publique de Shédiac porte ses fruits.

– Un jeune Dieppois de sept ans, William Hachey remporte le concours national de cuisine le Défi des p’tits chefs et participe au Gala à Ottawa.

– Lise LeBlanc recueille 5020$ pour l’Arbre de l’espoir et remet le don à Christine Duguay de Cap-Pelé Esso qui veut réaliser son objectif de 25 000$.

– Les pompiers de Beaubassin-est accueillent plus de 100 personnes lors de la Journée portes-ouvertes pour la Semaine de la prévention des incendies.

– Avec sa collection «Lire, c’est chouette!» Jeannette Cormier priorise l’apprentissage de la lecture pour les enfants.

– Danika Poirier, 16 ans, de Shédiac apparaît sur le visuel officiel du 32e Festival internationale du cinéma francophone en Acadie.

– Luc Cormier, 16 ans, de Shédiac est un des sept jeunes activateurs de changement de Dialogue NB.

– Marchons un mille dans ses souliers recueille 37 014$ pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Inc.

– La Chambre de commerce Cap-Pelé-Beaubassin-est reconnait des entrepreneurs et des bénévoles : Josée Doiron, présentation spéciale; Achille LeBlanc, Prix Personne Pionnière; Euloge Richard et Kristal LeBlanc, Prix du Pré- sident; Lise Cormier, femme entrepreneure de l’année 2018; Phabien Doiron, entrepreneur masculin de l’année 2018.

– L’élection partielle municipale aura lieu le 10 décembre 2018 et il y a deux postes de conseiller.ère.s à combler pour les quartiers 3 et 4 à Beaubassin-est et un poste à la mairie et un poste de conseiller.ère à Shédiac.

– J.D. Irving Limited fait un don majeur de 100 000$ à la campagne Courage pour appuyer le nouvel établissement du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

– Robert Bourgeois, propriétaire du Verger Belliveau est intronisé au Atlantic Agricultural Hall of fame.

– Pierre LeBlanc, propriétaire des pharmacies Jean Coutu de Shédiac et Cap-Pelé reçoit la Médaille d’excellence 2018 de la Fondation Louis- J.-Robichaud.

– La Chambre de commerce de Memramcook honore quatre de ses membres : Nicole LeBlanc, Entrepreneure de l’année; Jean-Paul Dupuis, Entrepreneur philanthropique de l’année; Christien Belliveau, Jeune entrepreneur de l’année et Paul Auffrey, Prix Ambassadeur.

– Des élèves des écoles LJR et PETL nettoient leur environnement dans le cadre du défi «Branchez-vous, faites des vagues».

– Le nombre de visiteurs est demeuré stable cet été à Shédiac. Ce sont 58 802 visiteurs qui ont visité le centre tou- ristique comparé à 52 699 en 2017. Le nombre de visiteurs individuels a connu une augmentation de 14% tandis que les visiteurs par autobus ont diminué de 12%.

– La Campagne de l’Arbre de l’espoir de Cap-Pelé Esso a atteint son objectif de 25 000$ mais elle se poursuit jusqu’au 23 novembre.

– Une soirée autour du monde au Centre de Saint-André connaît un beau succès.