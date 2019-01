Coup d’œil sur 2018 (3)

par

Mai

– Les états financiers pour l’année 2017 de la Ville de Shédiac indiquent qu’elle est en excellente situation financière.

– Le Marché Doiron de Cap-Pelé devient le Marché Au Corner Market et s’affilie avec Freshmart, une division de Loblaws. Les nouveaux propriétaires sont Pierre LeBlanc, Michel Jacob et François Richard.

– Dieppe reçoit 19,3 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral pour un complexe communautaire.

– Pour l’amour de la course et des enfants, Ronald Cormier (Pépère Boîte à lunch) termine son 2e marathon de Boston.

– Hélène Boudreau est la candidate néo-démocrate dans Memramcook-Tantramar en vue de l’élection provinciale du 14 septembre.

– Le Village de Cap-Pelé vend le Centre communautaire.

– Le sixième édition du Prix Éloi rend hommage à André T. Bourque, Ronald Dupuis et Lina Boudreau, artistes originaires de la belle Vallée de Memramcook.

– Le Défi Entrepreneur jeunesse connait un beau succès alors que Patrick Chamberlain et Zacharie Roy, de l’école MFB Shédiac se méritent le premier prix du projet entrepreneurial et Mikala Boon et Jenna Doiron, de la même école se méritent le deuxième prix.

– Pour sauver la saison touristique, le Village de Cap-Pelé investit pour sa promotion en installant une enseigne annonçant la Plage Aboiteau sur la route 15.

– Lise LeBouthillier est élue conseillère générale de la Ville de Dieppe.

– La Troupe du Monument de Memramcook remporte deux prix lors de la 20e édition du Festival de théâtre communautaire en Acadie.

– La Soirée Diamant 2018 de Grande-Digue connaît un autre grand succès et Lorraine Gagnon est la gagnante du diamant.

– Roger Caissie annonce son intérêt pour la mairie de Shédiac.

– Michel Boudreau sera le candidat néo-démocrate dans Baie-de-Shédiac-Dieppe

– Roger Melanson choisi candidat libéral dans Dieppe

– P.R.O. Jeunesse célèbre son 10e anniversaire

– Cap-Pelé a souligné la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai.

– Le Club d’âge d’or de Grand-Barachois célèbre son 40e anniversaire le 27 mai avec une activité portes-ouvertes.

– Le vélodrome de Dieppe, construit en 2001, ferme ses portes car sa structure s’est détériorée et n’est plus considéré sécuritaire.

– L’école Donat-Robichaud reçoit une subvention de 55 000$ de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture, pour transformer la bibliothèque scolaire.

– On cherche des solutions temporaires pour l’ouverture du Marché du parc de Shédiac suite à un litige avec les promoteurs Stepping Stone Productions.

– Rachel et Guy Lavigne reçoivent le Paul Harris du Club Rotary de Shédiac.

– Jean-François Delamarre est le gagnant du 9e Défi culinaire.

– Le 69e Festival du homard de Shédiac, du 29 juin au 8 juillet, propose une programmation variée.

– La Société culturelle Sud-Acadie lance sa programmation 2018 qui promet un été dynamique.

– L’Été musical de Barachois annonce sa saison 2018 sur le thème Entre hier et demain.

– Le jeune Samuel Bourgeois organise un Méchant party acadien à Dieppe, le samedi 9 juin.

– Une première journée Abbey-Vie-Carrière couronnée de succès à Memramcook.

– Sonia Nahri et Maxime Boudreau sont les athlètes de l’année à Louis-J.-Robichaud.

Juin

– Le Moniteur Acadien est à vendre puisque le propriétaire veut prendre sa retraite après l’avoir publié pendant 21 ans.

– Christine Duguay célèbre 25 ans de services à Cap-Pelé Esso avec une Journée d’appréciation de la clientèle.

– Croisières Shediac Bay Cruises reçoit le Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur 2018.

– Le Pavillon Bleu flottera au-dessus de la Plage de l’Aboiteau à Cap-Pelé.

– Albert E. LeBlanc est réélu président de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est.

– La Villa Providence dénonce l’approche du gouvernement dans la construction d’un nouveau foyer de soins pour personnes âgées à Shédiac.

– Ariane Mcgraw et Brice Raiche sont les athlètes de l’année à Mathieu-Martin.

– Une balançoire endommagée et réparée par les mêmes personnes au Parc d’amusement du Centre de Saint-André-LeBlanc.

– La 15e édition du Relais pour la vie de Shédiac recueille 35 600$.

– Le Marché de Shédiac ouvre ses portes le 17 juin et sera géré par La Récolte de Chez-Nous.

– Un investissement du programme de développement des entreprises de l’APÉCA de plus de 230 000$ permettra à Shediac Lobster Shop d’accroître sa production et ses ventes de homard.

– Plus de 300 bénévoles ont été accueillis au Jardin communautaire de Shédiac et banlieues dans le cadre de la Journée d’action communautaire de Centraide.

– Le 2e Marathon de Pépère Boîte à lunch permet de recueillir 4000 livres de denrées non périssables pour le Vestiaire Saint-Joseph.

– Yves M. Léger est embauché comme directeur-général/greffier par la Communauté rurale Beaubassin-est.

– Une cloche historique est installée sur la chapelle au Musée des Pionniers de Grande-Digue.

– Le Pavillon Bleu flotte fièrement à Cap-Pelé.

– Un jeune de Shédiac Jason Alex LeBlanc organise une journée graffiti pour embellir le planchodrome de la ville.

– L’Expo-chiens organisée par GD Wouf à Grande-Digue connaît un beau succès.

– Ouverture officielle du parc inclusif à l’école Mgr-François-Bourgeois.

– La CBDC Westmorland- Albert célèbre 31 années de soutien aux entrepreneurs.

– Le prix Acadie-Québec est remis au Festival Frye et à la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

– Francis Paradis, chef de poste au Bureau du Québec dans les provinces atlantiques quitte son poste pour devenir sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme du Québec.

– La vieille école de Grand-Barachois a une seconde vie grâce à son propriétaire Herménégilde Chiasson. Il veut lui donner une vocation de centre de production des arts.

– La célébration des quais 2018 est de retour pour une huitième année.

– La 23e édition des Airs d’été de Beaumont dévoile sa programmation.

– Retrouvailles des finissant.e.s 2008 de l’école Grande-Digue qui ouvrent une capsule temporelle enterrée en face de l’école.

Juillet

– Ron Cormier remercie les bénévoles du Vestiaire Saint-Joseph avec une sortie en mer sur le bateau de Croisières Shediac Bay Cruises.

– Memramcook a connu une bonne année financière en 2017.

– Légère augmentation d’un dollar des frais d’entrée au quai de Pointe-du-Chêne

– Le parc LeBlanc de Memramcook reçoit 5000$ pour des rénovations.

– Galerie Art-Artiste de Daniel Chiasson – le secret le mieux gardé à Dieppe.

– La célébration des quais 2018 est de retour en grand cet été avec une belle programmation musicale.

– La municipalité de Memramcook est très satisfaite de cette première année comme propriétaire du Club de golf de la Vallée de Memramcook.

– Patrice Cormier, de Cap-Pelé, jouera au hockey avec une équipe du Kazakhstan.

– Douze médailles pour les athlètes du Sud-est à la 39e Finale des Jeux de l’Acadie.

– Les gouvernements provincial et fédéral investissent une somme conjointe de 1,5 million de dollars dans la construction d’un centre de ressources et de crises familiales à Shédiac.

– Natasha Bell, citoyenne de Cap-Pelé, demande au conseil municipal de travailler à éliminer les sacs et les pailles en plastique.

– Shediac Lobster Shop prendra de l’expansion et créera jusqu’à huit nouveaux emplois.

– Un record de 224 pieds pour le plus long «lobster roll» du Festival du homard de Shédiac.

– Le Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues célèbre son 10e anniversaire.

– La Campagne de financement de l’Église historique de Barachois dépasse son objectif de 175 000$ et les rénovations sont complétées.

– Cheryl LeBlanc posera sa candidature en tant que conseillère municipal pour la Ville de Shédiac s’il y a des élections plus tard cette année.

– Début de la construction de bretelles d’accès à la route 15 à Shédiac.

– Les agents de sensibilisation du Jour de la terre soulignent la contribution de la Coop IGA de Shédiac pour le 10e anniversaire du projet Jour de la terre.

– Tediche Home Hardware vient au secours de La Suzanne et fournit la peinture pour la rafraîchir.

– Investissement de 1,5million de dollars pour les routes de Cap-Pelé et Beaubassin-est.

– La Fondation du Collège Saint-Joseph Inc. tient sa première assemblée annuelle. Récemment incorporée elle a le mandat de veiller à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine acadien, historique, culturel et d’éducation.

– Dominic LeBlanc est nommé ministre aux Affaires intergouvernementales du Nord et du Commerce intérieur.

– On a célébré le 20e anniversaire du Parc de l’Aboiteau.

– Le Tournoi de golf Guy Dupuis permet de recueillir 35 400$ pour l’Atelier l’Artisan de Memramcook.