Coup d’œil sur 2018 (2)

par

Mars

– Les scouts de Cap-Pelé ont célébré en grand la Semaine internationale du scoutisme avec plusieurs activités, dont la 27e édition du fameux Feu BD.

– Des nouveautés sont annoncées au lancement du Relais pour la vie de Shédiac.

– Le conseiller André Bourque de Grand-Barachois remet en question le processus de sélection de la direction générale de la Communauté rurale Beaubassin-est.

– Beaubassin-est et l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc collaborent pour offrir un accès au gymnase pendant la fin de semaine.

– Un important projet de transformation d’un local en salle de lecture motivante et rela- xante devrait prochainement se concrétiser à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé.

– Le Carnaval de Grande-Digue a connu un franc succès avec une participation record tout au long de la semaine.

– Serge LeBlanc et sa famille, de Grande-Digue ont vécu toute une aventure aux Jeux Olympiques de Pyeong Chang.

– Le projet de camping du Parc de l’Aboiteau est toujours à l’étape d’étude d’impact environnemental.

– Des membres de la Maison des jeunes de Dieppe ont offert des recommandations au gouvernement fédéral lors d’une conférence organisée par la Commission des étu- diants du Canada à Toronto.

– Andie Mullins, de Shédiac, suit les pas de sa sœur et se rend au championnat natio-nal de biathlon des cadets.

– Campagne financière pour aider Zoé Black et sa famille. La jeune fille de 14 ans est atteinte d’une maladie très rare appelée l’Alzheimer des enfants.

– Beaubassin-est consultera un spécialiste pour l’embauche de son greffier.ère.

– Le District de services locaux de Grande-Digue a maintenant son plan rural qui établit le zonage pour tout le DSL.

– Pascale Paulin annonce sa candidature au conseil municipal de Dieppe au poste de conseillère générale. L’élection aura lieu le 14 mai.

– Christine Dupuis donne des sessions d’information sur le couponing ou comment économiser de nombreux dollars en frais d’épicerie.

– L’encan annuel du Centre culturel Aberdeen rapporte la somme record de 96 000$.

– Plusieurs entreprises sont reconnues lors du Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe. Jean Coutu – Entreprise par Excellence; Champlain Auto Body – Entreprise de services par Excellence; Sky Zone – Entreprise en Émergence; DastousDio – Prix Mon Choix et P.R.O. Jeunesse – Prix de Distinction.

– La Ville de Shédiac organise une journée portes-ouvertes remplie de nouveautés.

– Trois organismes seront reconnus au Mur de la reconnaissance des bénévoles de Memramcook : La Troupe de théâtre des Dames d’Acadie, le Comité de Mieux-être et la Fondation Mélissa et ses amis Inc.

Avril

– Assurance Vienneau contribuera 25 000$ envers la Campagne Courage du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

– Ouverture du Centre d’excellence de golf Louis Melanson à Moncton.

– Lancement haut en couleur pour la campagne de recrutement et de valorisation de la profession enseignante au District scolaire francophone Sud.

– Une nouvelle télésérie acadienne À la Valdrague est diffusée partout au Canada.

– Shédiac lance sa nouvelle image de marque lors de sa journée portes-ouvertes.

– Cap-Pelé a connu une bonne année financière en 2017.

– La Fondation Marichette reçoit un don de 10 000$ de Cape Bald Packers.

– L’Union des pêcheurs des Maritimes souligne son 40e anniversaire lors de son congrès annuel.

– Sept jeunes élèves du Sud-est participent à l’activité Maire d’un jour dans les municipalités de Cap-Pelé, Beaubassin-est, Memramcook et Dieppe. L’initiative du RDÉE NB a été très appréciée de tous les participant.e.s.

– Memramcook présente ses dons aux organismes communautaires.

– Lors de son assemblée annuelle, la Commission des Égouts Shédiac et Banlieues a fait part d’une année très occupée et d’investissements majeurs dans les infrastructures en 2017.

– Lise LeBouthillier sera candidate au poste de conseillère générale de la Ville de Dieppe.

– Le Shédiac Lobster Rock sera l’un des plus gros spectacles de l’année avec entre autres April Wine, le 28 juillet.

– Le tout premier Trottibus du N.-B. verra le jour à Shédiac.

– Ouverture d’un bureau du CAfi à Shédiac suite à un partenariat entre les muni- cipalités de Shédiac-Beaubassin-est et Cap-Pelé et les Chambres de commerces du Grand Shédiac et de Cap-Pelé/Beaubassin-est.

– Succès du deuxième Salon de l’emploi du Grand Shé- diac avec plus de 25 compa- gnies participantes et 70 personnes qui le visitent.

– Beaubassin-est remet la subvention de 200$ au Club de l’âge d’or de Grand Barachois, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

– Anita LeBlanc, de la Villa Providence de Shédiac est reconnue comme bénévole par l’Association des foyers de soins du N.-B.

– Le Jour de la Terre a été célébrée à Dieppe.A

– Le maire Serge Léger et le directeur des événements et des communications, Justin LeBlanc renouent avec la Ville de Brossard en Louisiane.