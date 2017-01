Coup d’œil sur 2016

par

Janvier

– Augmentation des taxes à Cap-Pelé. Le taux d’imposition sera de 1,2750$ par 100$ d’évaluation foncière, soit une augmentation de 3.5 cents comparativement à l’année précédente. Le coût accru pour les services de la GRC est une des principales raisons de cette augmentation.

– Beaubassin-est célèbre ses dix ans d’existence et dans une entrevue annuelle, le maire Jean-Albert Cormier indique que la municipalité devra être prête à continuer d’innover. L’avancement des projets du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence devront être priorisés.

– Pour le maire de Shédiac, Jacques LeBlanc, l’année 2016 s’annonce aussi prometteuse que celle qui se termine. La ville a approuvé un budget capital de 13 025 000$ sans augmentation du taux d’imposition pour une quinzième année consécutive.

– Le maire de Memramcook Donald G. LeBlanc annonce qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des élections municipales en mai. Après 15 ans au conseil municipal et neuf années et demi comme maire, il veut passer à autre chose. Il ajoute qu’il n’y aura aucune augmentation de taxes foncières suite à l’adoption du budget pour 2016.

– Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, indique qu’il y a plusieurs projets en chantiers pour 2016 et on veut faire croître la communauté, déve-lopper l’économie et créer des emplois. Il ajoute que la santé financière de la ville se porte bien et il y aura une augmentation de taxe de 1,5 cent du 100$ d’évaluation.

– Janice Ryan, présidente de Botsford Fisheries Limitée, de Cap-Pelé, est nommée au conseil d’administration de l’Aéroport international du Grand Moncton.

– Jocelyne Ross, de Shédiac, est la première femme à atteindre le grade de premier maître de 1re classe dans la Police militaire des Forces canadiennes. Parents et ami.e.s l’ont honorée pour ses 35 années de loyaux et distingués services.

– Cap-Pelé attendra l’étude d’impact environnemental avant de prendre une décision sur le rezonage du Parc de l’Aboiteau pour l’établissement d’un terrain de camping.

– André Bourque, représentant municipal de Grand-Barachois au sein de la Communauté rurale Beaubassin-est fait le plaisir des petits et des grands avec une patinoire aménagée sur l’étang des frères Philippe et Jean-Louis Gagnon.

– Ronnie Duguay, de Trois-Ruisseaux, annonce qu’il briguera la mairie de Beaubassin-est lors des élections municipales en mai.

– Le conseil municipal de Shédiac souligne le départ de Paul Boudreau, directeur de la Vie communautaire pour la ville. Il a été à l’emploi de la municipalité pendant 22 ans.

– Suite à un sondage effectué par Corporate Reseach Associates Inc., il ressort que les citoyens et citoyennes sont très satisfaits des services offerts par la ville. Le sondage démontre que la ville répond aux besoins et aux attentes de ses citoyen.ne.s.

– De l’Ontario à Grand-Barachois, l’expertise des frères Jean-Louis et Philippe Gagnon est très recherchée. Ils ont fa-briqué un modèle de nettoyeur à tapis commercial et leurs anciens clients de l’Ontario comme des nouveaux viennent faire l’acquisition de leurs machines.

– Le 38e Carnaval d’hiver de Shédiac se déroule du 28 au 31 janvier.

– Les pompiers du Service d’incendie de Memramcook ont nommé Justin Gaudet, le pompier de l’année, et Daniel Dupuis, l’officier de l’année.

Février

– Serge Léger annonce qu’il sera candidat à la mairie de Cap-Pelé. La mairesse Debbie Dodier avait déjà confirmé qu’elle ne se représente-rait pas.

– Après 22 années au service de la vie active et récréative à Shédiac, c’est mission accomplie pour Paul Boudreau. Il entend demeurer engagé dans la communauté, voyager et pratiquer ses loisirs préférés.

– Le 40e Carnaval d’Amitié de Dieppe offre plus de 40 activités du 5 au 7 février.

– Le projet entrepreneurial PédagoMax de l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac se mérite un prix national de 1000$ de L’Éducation au service de la Terre (LST) et la Fondation RBC. Ce projet, une salle de classe en plein air, a été réalisé par les élèves de 6e année de la classe de Mathieu Roy.

– Eastern Well Drillers, propriété de Valmond LeBlanc, remporte les grands honneurs du Gala de reconnaissance de la Chambre de commerce du Grand Shédiac. Les autres prix accordés sont : Pizza Delight, entreprise émergente; Cheryl LeBlanc, citoyenne de l’année; Roméo Léger, pionnier de la Chambre de commerce. Centre-Ville Shédiac Downtown inc. a reconnu Michel C. Léger comme entrepreneur pionnier du Centre-Ville.

– Jacques LeBlanc annonce qu’il briguera un deuxième mandat à la mairie de Shédiac.

– Suite à quatre plaintes de Gilles LeBlanc, la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, Anne Bertrand mènera une enquête au sujet des documents publics de la Communauté rurale Beaubassin-est.

– La Ville de Dieppe embauche une firme de consultants pour la réalisation du projet de relocalisation de deux terrains de baseball et du projet de l’anneau de glace réfrigérée.

– Le geste héroïque de l’ambulancier Mathieu Haché, de Dieppe, est reconnu. Il a aidé à sauver la vie d’une employée de Croix Bleue Medavie.

– Dans le cadre de la Semaine du patrimoine du N.-B., la Ville de Dieppe reconnaît le legs de quatre femmes de la municipalité qui se sont illustrées grâce à leur leadership. Il s’agit de Mai Dallaire, Phyllis Comeau, Lodia Cormier et Lucille Babin.

– Travis Cormier, de Dieppe, et Mélanie Cormier, de Cap-Pelé, se qualifient parmi les finalistes de l’émission La Voix, à TVA.

– Michel (Mike) Gaudet veut accéder à la mairie de Memramcook.

– Une demande de rezonage pour un terrain de camping de 250 sites à Cap-Brulé , au nom de Pierre Vautour, sera entendue par le conseil municipal de Beaubassin-est.

– Le troisième Gala de la Saint-Valentin de Saint-André-LeBlanc connait un succès retentissant et recueille 7384$ pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

– Le terrain de golf de Memramcook sera géré par la municipalité en 2016 et pourrait en faire l’acquisition l’année suivante.

– Le Foyer Dr Camille-E. Gaudet de Memramcook célèbre ses 30 ans.

– La Ville de Dieppe veut conserver le caractère historique de la Maison patrimoniale Doiron et organise une consultation publique à son sujet.

– Josée Boudreau, de Shédiac, interprète le rôle de Maria dans la production professionnelle de Sound of Music présentée au Théâtre Capitol de Moncton. Elle se réjouit de jouer devant ses parents et amis.

– Le 6e Carnaval d’hiver de Memramcook a eu lieu du 17 au 21 février et malgré la pluie et le temps doux, il a gagné la faveur populaire.

– Le Radiothon «Dis NON à la violence!» sur les ondes de CJSE et BO-FM atteint son objectif de 97 000 $ pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

– La deuxième journée familiale du Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane remporte un beau succès le 20 février.

– Le Village de Memramcook a intronisé quatre nouveaux membres dans son panthéon des sports. Il s’agit du joueur de hockey amputé, Guy Belliveau; l’arbitre Donald Gau-det; l’athlète et bâtisseur en tir à la carabine, Henri LeBlanc et les équipes de baseball des Rovers de Memramcook des années 1950 à 1967.

– Le Carnaval d’hiver de Grande-Digue, du 23 au 28 février, connaît un immense succès.

– La grande croquée débarque dans les écoles du District scolaire francophone Sud et offre une pomme locale gratuite à tous les élèves et les membres du personnel. C’est la façon de lancer le mois de la nutrition.

– Après avoir souligné son 25e anniversaire, le Salon du livre de Dieppe fera le point sur ses orientations et ses objectifs à court, moyen et long terme dans un plan stratégique qui sera élaboré au cours de la prochaine année. C’est ce qu’on a pu apprendre au cours de l’assemblée générale annuelle de l’organisation.

– Les gens ont eu du plaisir durant le Carnaval «Boule de neige» du 25 au 28 février dans la région de Cap-Pelé, ainsi qu’au Centre Saint-André-LeBlanc et au Club d’âge d’or de Shemogue.

Mars

– Le lancement du Relais pour la vie de Shédiac a eu lieu le 2 mars au Centre pastoral.

– Les Jeux olympiques d’hiver de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc qui se terminaient le 4 mars ont été couronnés de succès.

– Anita Léger-MacDonald, Roger Caissie et Marc Fougère sollicitent un deuxième mandat au conseil municipal de Shédiac.

– Jean Gaudet ne sollicitera pas un cinquième mandat successif au conseil municipal de Dieppe.

– Francis LeBlanc et Jordan Nowlan sollicitent un mandat comme conseiller général à Dieppe.

– Westmorland Fisheries Ltd. de Cap-Pelé acquiert Trico Seafood, une compagnie de marketing de fruits de mer basée au Nouveau-Brunswick.

– Le Club Lions de Shédiac rend hommage à Édouard Arsenault pour son 30e anniversaire d’adhésion au club.

– La communauté de Memramcook est sensible à la situation des réfugiés syriens même si elle ne figure pas dans les communautés d’accueil du N.-B.

– Albertine et Ken Golding commencent une collecte de bas neufs pour le Vestiaire Saint-Joseph. Le couple espère en recueillir 1000 paires.

– Un nouveau défi pour l’homme d’affaires Armand Belliveau, de Shédiac. Il ouvre les premières serres hydroponiques au N.-B.

– Le Village de Cap-Pelé adopte une résolution vis-à-vis les commentaires anonymes haineux sur le site de CBC.

– Un défi plus grand que prévu pour Roger Cormier et Louis Boudreau, de Grand-Barachois, qui construisent un bateau en bois, sur un modèle d’un bateau de la Marine américaine.

– La Galerie Corrid’art, située dans le hall d’entrée du Centre multifonctionnel de Shédiac, présente le Cercle des artistes peintres de Shédiac.

– Lors du 14e Banquet des entrepreneurs de la Ville de Dieppe, plusieurs entreprises ont été reconnues : Ironflow Technologies – Entreprise en émergence; Vox Interactif – Entreprise par excellence. La Garderie Nos Petits Camarades a reçu le Prix Mon Choix tandis que le Club Rotary de Dieppe recevait le Prix Distinction.

– Charles-Philippe Dray, Susan Cormier et Terry Richard brigueront des postes de conseiller au conseil de la Communauté rurale Beaubassin-est. Jean-Charles Dugas briguera un deuxième mandat.

– Germaine Gallant, Patricia Bourque-Chevarie, Sylvie Collette-Boudreau et Laura Gallant briguent un nouveau mandat au conseil municipal de Shédiac. Gilles Brine, Francine Gallant et Ron Ro-bichaud brigueront un premier mandat.

– François Poirier, de Grand-Barachois, participe au concours Jeunes reporters en Acadie.

– Gilles Cormier, de Saint-André LeBlanc, présente sa candidature au Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud pour un deuxième mandat.

– Gilberte Nowlan et Mariane Cullen briguent un poste de conseillère générale à Memramcook. Les conseillers Joe Breau, Brian Cormier, Raoul Boudreau et Rolando Cormier brigueront un nouveau mandat.

– La municipalité de Memramcook remet une contribution financière à une douzaine d’organismes qui œuvrent dans la communauté.

– Ernest Thibodeau brigue un nouveau mandat à Dieppe tandis que les ex-conseillers Gilles Savoie et Ted Gaudet se présentent également. Jacques Ouellette brigue un poste de conseiller général.

– Le comité de travail pour la Chambre de commerce de Memramcook, en collaboration avec l’école Abbey-Landry, accueille le premier ministre Brian Gallant pour un déjeuner-conférence.

– L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) dit non à la taxe sur les débarquements de homard. L’UPM n’appuie plus cette taxe même si la province planifie la mise en place d’un projet de loi à cet effet.

À suivre la semaine prochaine