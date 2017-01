Coup d’œil sur 2016 – Octobre à décembre

par

Octobre

– La deuxième édition des Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook, du 5 au 16 octobre a offert une variété d’activités familiales et communautaires mettant en vedette la culture et les richesses de la région.

– Cap-Pelé veut modifier son plan rural afin d’inclure des activités agricoles artisanales.

– Shédiac et Cap-Pelé ont célébré l’automne avec une journée d’activités.

– Un projet de 2,5 millions $ verra la construction d’un nouvel édifice pour le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Quatre-vingt hommes ont participé à la marche en souliers à talon haut et recueilli 26 800$.

– La 8e marche en bas de laine Coop IGA au profit de P.R.O. Jeunesse Dieppe-Memramcook a permis de recueillir la somme de 30 235$.

– Les élèves de 4e année de l’école Donat-Robichaud font don de leur récolte au Comité d’entraide de Cap-Pelé-Shemogue.

– Ken et Albertine Golding remettent 5300 paires de bas au Vestiaire Saint-Joseph. Leur objectif était au départ de 2000 paires, mais le projet a été connu de partout et en assuré le succès.

– La communauté de Memramcook se rallie pour contribuer au succès de la Soirée diamant, organisée par la Fondation de l’école Abbey-Landry.

– Suite à un avis de poursuite, le prêtre Paul Breau est démis de toutes ses fonctions.

– La Fondation Louis-J.-Robichaud décerne la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud à l’équipe Génies en herbe 1984. L’équipe est composée de Gilles Bourque, Josette Brun, Joyce Ouellette, Victor Richard et Michel Royer.

– Des résidents de Memramcook s’opposent au développement de sentiers pour VTT dans leur cour arrière. La municipalité va poursuivre les pourparlers pour en arriver à un compromis acceptable tant pour les résidents que pour les nombreux amateurs de VTT de la région.

– Les Chevaliers de Colomb de Grand-Barachois se disent prêts à s’occuper de l’entretien du sentier pédestre si le projet va de l’avant.

– Carol Boudreau est la nouvelle directrice générale du Vestiaire Saint-Joseph.

– L’Ensemble de théâtre Grand-Barachois présente la pièce ART de Yasmina Reza.

– La 26e édition du Salon du livre de Dieppe fait place à la lecture, à l’imagination et à la découverte.

– Le Cercle des dames d’Acadie de Memramcook lance sa 20e campagne de l’Arbre de l’espoir et recueille 16 250$.

Novembre

– La Ville de Shédiac devient partenaire dans une étude de faisabilité pour un projet pilote avec Énergie NB et le Groupe Cartmill afin de développer un réseau électrique intelligent.

– Cap-Pelé reçoit un projet fédéral-provincial-municipal de 2,7 millions$ pour le prolongement des égouts sanitaires sur la rue Thibodeau.

– Monette Léger, Scott Pellerin et Shediac Lobster Shop sont intronisés au Mur de la renommée de Shédiac.

– La nouvelle Chambre de commerce de Memramcook forme son conseil d’administration qui sera présidé par Maxime Bourgeois.

– Le magasin d’Alcool NB de Cap-Pelé ferme ses portes.

– La chanteuse Rosa Laricchiuta fait une tournée aux États-Unis avec le Trans-Siberian Orchestra.

– Le jeune Gabriel Bourque de Grande-Digue crée son entreprise GD Wouf.

– Le 13e Gala annuel de l’Espoir au Centre de Saint-André-LeBlanc recueille la somme de 13 800$ pour la campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir.

– Hospice Sud-Est se donne une nouvelle image de marque et élargit ses services.

– La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-est remet ses prix de reconnaissance à Nadine Hébert, Marcel Bélanger, Leslie Léger et Aline Landry.

– Le conseil municipal de Memramcook s’impatiente face au dossier de l’Institut et entérine une importante hausse de salaire pour les élus municipaux.

– Les élus de Beaubassin-est veulent des clarifications sur les projets du Fonds de la taxe sur l’essence pour Grand-Barachois.

– Bernard Richard, de Cap-Pelé, accepte le poste de représentant des enfants et des jeunes en Colombie-Britannique.

– Claude Boudreau, de Memramcook, est intronisé à l’Ordre des légendes vivantes en Louisiane.

– Joseph Z. Daigle, de Dieppe, et Madeleine Delaney-LeBlanc, de Cap-Pelé reçoivent l’Ordre du Canada.

– Les défilés du Père Noël de Shédiac et Cap-Pelé sont de grands succès.

Décembre

– Décès tragique de Christian Brun, de Shédiac, directeur général de l’Union des pê-cheurs des Maritimes.

– Nicolas Guay est le nouvel agent de développement culturel de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook.

– Le conseil municipal de Dieppe adopte ses budgets de fonctionnement pour 2017 au montant de 66,2 millions$. De ce montant, 53,5 millions seront consacrés au budget de fonctionnement général et 12,7 millions à celui d’eau et d’égout.

– Les pompiers de Shédiac libèrent un orignal pris dans la glace de la rivière Shédiac.

– Alexis Bourque fait un voyage riche d’histoire et de culture au Forum Jeunesse Histoire Canada 2016 à Ottawa.

– Les bénévoles assurent le succès de la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph. On a distribué plus de 600 boîtes de nourriture et offert des cadeaux à 505 enfants. On a aussi donné 75 dindes et de la viande à Cap-Pelé pour leurs boîtes.

– Le conseil municipal de Shédiac adopte un budget de fonctionnement général de 11 564 377$ ainsi qu’un budget pour le fonds d’eau de 1 870 821$ pour 2017. Le taux de taxation demeure inchangé pour une 16e année, soit 1,47848$ par 100$ d’évaluation.

– Le conseiller municipal de Shédiac, Gilles Brine redonne son salaire de conseiller à sa communauté.