Coup d’œil sur 2016 – Juillet à septembre

par

Juillet

– La délégation du Sud-est remporte cinq des douze bannières à la 37e édition de la finale des Jeux de l’Acadie.

– Décès de Sœur Emilia Blanchard, fondatrice du Vestiaire Saint-Joseph.

– Le Village de Cap-Pelé va s’associer à l’Association francophone des municipalités du N.-B. pour négocier de meilleurs taux d’assurance collective et de responsabi-lité.

– Dans le cadre du 67e Festival du homard de Shédiac, on a confectionné un Lobster Roll de 106 pieds deux pouces. Malgré le manque de soleil, le Festival a quand même été un succès.

– Fondation d’un dépanneur Coop à Haute-Aboujagane.

– Memramcook investit d’importantes sommes d’argent dans un de ses parcs et terrains de jeux municipaux.

– Malgré qu’il soit atteint d’autisme, Ryan Hébert voit grand pour l’avenir et reçoit son diplôme d’études secondaires de l’école L.-J.-R.

– Albert E. LeBlanc est réélu à la présidence de la Chambre de commerce de Cap-Pelé-Beaubassin-est.

– Le premier concours de sculptures de sable de Cap-Pelé connait du succès.

– Le jeune Alexis Bourque de Grande-Digue se crée un personnage et devient comédien-conteur au Pays de la Sagouine.

– La cavalière Alyssa Gaudet de Memramcook représente le Canada aux Championnats nord-américains de dressage équestre.

– Réussite de la 7e édition de l’exposition d’autos antiques à Cap-Pelé.

– La Société culturelle Sud-Acadie présente une huitième édition de Célébrons nos quais.

– Les jeunes joueurs de baseball de Haute-Aboujagane reçoivent la visite de Rhéal Cormier lors du lancement de la saison de baseball mineur de l’endroit.

– La cinquième Campagne de l’Ange souriant au profit du Vestiaire Saint-Joseph se met en marche à Shédiac.

– Fête familiale de la Communauté rurale Beaubassin-est pour souligner son 10e anniversaire d’incorporation. On remet cinq prix d’excellence et on remercie les élus sortants.

– La première édition de la Course Aboiteau sous la forme d’Amazing Race a été un succès. Jason et Stéphane Melanson de Grand-Barachois ont été couronnés grands gagnants de la catégorie Adulte, tandis que Daniel Bourque et son fils Colin, de Cap-Pelé ont gagné la catégorie Famille.

– Pointe-du-Chêne fête son 201e anniversaire avec une journée d’activités et de la bouffe pour tous.

Août

– Début de la construction du nouveau centre d’opération de Shédiac sur la rue Ohio.

– Les municipalités de Cap-Pelé et Shédiac remettent leurs certificats de mérite.

– Optimisme et bonne humeur règnent sur les quais au début de la nouvelle saison de pêche au homard dans la zone 25.

– Une augmentation remarquable de visiteurs à la Plage de l’Aboiteau en juin et juillet.

– L’International du cerf-volant à Dieppe offre toute une programmation d’activités et de spectacles du 10 au 14 aout et connait un beau succès.

– Une journée d’activités est organisée pour l’ouverture officielle du parc Pascal-Poirier de Shédiac.

– Geneviève Lalonde, coureuse de demi-fond participe aux Jeux olympiques de Rio et devient la première canadienne en finale olympique du 3000 m.

– Shédiac a maintenant une borne de recharge pour véhicules électriques. Elle est située dans le stationnement à l’arrière du cénotaphe, au coin des rues Main et Victoria.

– Mission accomplie pour les 5e Jeux de l’Acadie 50+ à Shédiac, du 18 au 21 aout. On y comptait plus de 300 participant.e.s.

– La 7e édition du Grand bazar-à-choix regroupe vingt-huit exposants et a été un succès sur toute la ligne.

– Émilie Pichon de Shédiac est couronnée Miss Canada High School.

– Le 2e festival d’art public parrainé par la Société culturelle Sud-Acadie : La ligne à hardes, s’installe sur la verdure de l’Église historique de Barachois. Plusieurs ateliers sont offerts.

– Le projet de terrain de camping à Memramcook du promoteur Sylvio Beaupré n’ira pas de l’avant. Sa demande de modification de rezonage a été rejetée par le conseil municipal.

– L’Union des pêcheurs des Maritimes investit pour sauver des vies. Un gilet de sauvetage Mustang a été offert gratuitement aux 1000 capitaines de bateau des régions du Sud-est et du Nord.

– La Ville de Shédiac accorde une extension de trois ans au projet de Mega Camping.

Septembre

– La Société du Monument-Lefebvre de Memramcook a dévoilé sa programmation d’automne et du temps des Fêtes qui offrira des prestations musicales et théâtrales des plus colorées.

– Cyrille Sippley publie son autobiographie ‘De l’aube au crépuscule’.

– Les camps d’été de Beaubassin-est et Cap-Pelé ont accueilli 223 jeunes pendant l’été.

– La 8e Journée communautaire de Grande-Digue connait un beau succès.

– Dieppe lance le Défi 12 semaines aux membres de la communauté. C’est une combinaison de défis physiques et de défis alimentaires à relever chaque semaine.

– Le Centre de Saint-André-LeBlanc reconnaît ses bénévoles.

– Le conseil municipal de Cap-Pelé a décidé d’augmenter le coût d’admission à la plage Aboiteau en 2017.

– Le Méga Camping de Shédiac pourra aller de l’avant suite à une entente hors cour conclue entre le Camping Oceanic et la Paroisse anglicane de Shédiac.

– Le Centre-ville de Shédiac retrouve des allures des années 1920 lors de la Soirée Gatsby de la Chambre de commerce du Grand Shédiac. On souligne ainsi le 90e anniversaire du jeu Crossword (l’ancêtre du Scrabble) inventé par l’ancien maire de Shédiac, Edward R. McDonald.

– Le camping Oceanic connaitra un projet d’expansion majeur évalué à 7,2 millions$ qui s’échelonnera sur une période de dix ans.

– L’avenir s’annonce prometteur pour la Coop IGA de Shédiac après une année difficile suite à la perte de son fournisseur Coop Atlantique.

– La 12e Tournée des Arts de la Baie de Shédiac comptait 22 participant.e.s et les gens ont eu la chance de découvrir les artistes et les artisan.e.s chez eux et dans différents endroits de la région.

– Le jardin PédagoMax de l’école Mgr-François-Richard de Shédiac fait don de ses belles récoltes au Vestiaire Saint-Joseph.

– Le Centre Habiletés du Sud-Est Inc. reçoit une nouvelle fourgonnette achetée par des commanditaires de la région.

– Alexis Bourque, de Grande-Digue, est l’un des 26 lauréats du Programme Jeunes cito-yens de la Société Histoire Canada.

– La Société culturelle Sud-Acadie a remis ses prix de reconnaissance de l’année au Grand Bazar-à-choix ainsi qu’à Diane Richard.

– La Communauté rurale Beaubassin-est adoptera le système de recyclage à trois sacs dès le 17 octobre.

– Le premier défilé de mode organisé au profit du Vestiaire Saint-Joseph est une réussite.

À suivre la semaine prochaine